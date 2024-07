Ce se întâmplă cu bagajele călătorilor în Aeroportul Otopeni. „Scuzele” lui Grindeanu pentru întârzieri: „Firma are contract cu compania aeriană, nu cu aeoportul”

Ministrul Transportorilor, Sorin Grindeanu, și-a cerut scuze public pentru haosul de pe aeroportul Otopeni, însă, a dat de înțeles că întârzierile privind bagajele călătorilor sunt generate de numărul mare de curse, specific vacanței de vară.

Mai mult decât atât, Grindeanu spune că firma care se ocupă de bagajale călătorilor nu are contract direct cu Aeroportul Otopeni, ci cu compania aeriană care operează zborul respectiv.

Oficialul de la Transporturi le-a recomandat românilor să aleagă curse directe, atunci când călătoresc cu avionul și să se prezinte mai devreme la aeroport.

„Am văzut un incident, care s-a întâmplat aseară, o întârziere de livrare de bagaje pe Otopeni de vreo trei ore. În primul rând, eu îmi cer scuze ca ministru. Doi - vreau să spun, competenţa este următoarea, ca să fie foarte clar pentru cei care nu ştiu: firma care trebuie să se ocupe de handling, de adusul acestor bagaje, are contract cu compania aeriană, nu cu aeroportul. Deci (...) acea companie are contractul cu această altă companie care se ocupă de handling, ceea ce nu înseamnă că nu o să-l pun pe directorul interimar de la aeroport să cerceteze despre ce este vorba. Dacă se merge cu avionul în această perioadă de vară, să încercaţi să aveţi curse directe, iar dacă aveţi curse cu legătură, adică trebuie să schimbaţi undeva, (...) să încercaţi să le luaţi pe cele mai de dimineaţă, fiindcă cu cât mergi mai încolo pe parcursul zilei, cu atât e mai mare probabilitatea să apară un incident, aşa cum am spus mai devreme, care să dea peste cap traficul. Nu e primul an în care se întâmplă lucrurile acestea”, a menționat Sorin Grindeanu, într-o declarație de presă la Timișoara, conform Agerpres.

