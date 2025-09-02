Numire controversată în funcția de director al Aeroportului Otopeni: „Un domn cu un comportament destul de oribil și care a mai fost dat afară de la această companie”

Fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, susține că miercuri, 3 septembrie, va fi făcută o numire controversată la Aeroportul Otopeni.

„Se întâmplă, înțeleg, mâine o numire mega-controversată la Aeroportul Otopeni, era una dintre ultimele companii care nu fusese sufocată. Un domn cu un comportament destul de oribil și care a mai fost dat afară de la această companie va fi pus director la Aeroportul Otopeni. Bogdan Mîndrescu îl cheamă, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Căutați în presă să vedeți. Și cum a câștigat el un concurs acum, exact în momentul ăsta”, a declarat Drulă la RFI.

În opinia sa, „probabil cei care au luat deciziile astea au avut de ales între stabilitatea țării și un anumit fel de a confrunta reformele pe drept înainte”.

„Până la urmă, reformele nu sunt o dușmănie sau o luptă cu cineva, dar dacă ai nedreptate, delăsare și, nu știu, poate nu vă place cum arată Aeroportul Otopeni în momentul de față și cum a fost dezvoltarea lui, asta e configurația politică, prin alegerea președintelui Nicușor Dan nu s-a schimbat și componența Parlamentului”, a adăugat Drulă.

Mîndrescu, eliberat din funcție

Bogdan Mîndrescu a fost eliberat, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Decizia semnată de premierul Ilie Bolojan a fost publicată luni în Monitorul Oficial.

Mîndrescu va conduce Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), care operează Aeroportul Otopeni și Aeroportul Băneasa, scria luni Economedia.

Recent a avut loc procedura de selecție a conducerii CNAB pentru următorii patru ani, printr-o procedură de selecție în baza ordonanței privind guvernanța corporativă, care are ca scop selecția de șefi profesioniști.

Procedura și numele candidaților ar fi fost secretizate, inclusiv pentru membrii Consiliului de Administrație care nu sunt membri în Comitetul de Nominalizare și Remunerare, spun sursele Economedia.

El ar fi fost ales printr-o procedură de selecție. Mîndrescu a mai condus această instituție și și-a dat demisia după nereguli descoperite de Corpul de Control.

