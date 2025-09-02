Numire controversată în funcția de director al Aeroportului Otopeni: „Un domn cu un comportament destul de oribil și care a mai fost dat afară de la această companie”

Autor: Maria Mora
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 13:50
828 citiri
Numire controversată în funcția de director al Aeroportului Otopeni: „Un domn cu un comportament destul de oribil și care a mai fost dat afară de la această companie”
Aeroporul „Henri Coandă” București FOTO Facebook/Bucharest Airports

Fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, susține că miercuri, 3 septembrie, va fi făcută o numire controversată la Aeroportul Otopeni.

„Se întâmplă, înțeleg, mâine o numire mega-controversată la Aeroportul Otopeni, era una dintre ultimele companii care nu fusese sufocată. Un domn cu un comportament destul de oribil și care a mai fost dat afară de la această companie va fi pus director la Aeroportul Otopeni. Bogdan Mîndrescu îl cheamă, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Căutați în presă să vedeți. Și cum a câștigat el un concurs acum, exact în momentul ăsta”, a declarat Drulă la RFI.

În opinia sa, „probabil cei care au luat deciziile astea au avut de ales între stabilitatea țării și un anumit fel de a confrunta reformele pe drept înainte”.

„Până la urmă, reformele nu sunt o dușmănie sau o luptă cu cineva, dar dacă ai nedreptate, delăsare și, nu știu, poate nu vă place cum arată Aeroportul Otopeni în momentul de față și cum a fost dezvoltarea lui, asta e configurația politică, prin alegerea președintelui Nicușor Dan nu s-a schimbat și componența Parlamentului”, a adăugat Drulă.

Mîndrescu, eliberat din funcție

Bogdan Mîndrescu a fost eliberat, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Decizia semnată de premierul Ilie Bolojan a fost publicată luni în Monitorul Oficial.

Mîndrescu va conduce Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), care operează Aeroportul Otopeni și Aeroportul Băneasa, scria luni Economedia.

Recent a avut loc procedura de selecție a conducerii CNAB pentru următorii patru ani, printr-o procedură de selecție în baza ordonanței privind guvernanța corporativă, care are ca scop selecția de șefi profesioniști.

Procedura și numele candidaților ar fi fost secretizate, inclusiv pentru membrii Consiliului de Administrație care nu sunt membri în Comitetul de Nominalizare și Remunerare, spun sursele Economedia.

El ar fi fost ales printr-o procedură de selecție. Mîndrescu a mai condus această instituție și și-a dat demisia după nereguli descoperite de Corpul de Control.

Cătălin Drulă nu ar accepta plecarea lui Bolojan din fruntea Guvernului: ”E ultimul lucru de care are România nevoie în acest moment”
Cătălin Drulă nu ar accepta plecarea lui Bolojan din fruntea Guvernului: ”E ultimul lucru de care are România nevoie în acest moment”
După ce premierul a indicat că nu poate „gira situația” în care nu se fac tăierile necesare în administrațiile locale, fostul lider USR Cătălin Drulă consideră că acest gest „e...
Cătălin Drulă spune că metroul București poate fi integrat cu STB, dar cu o condiție: ”Subvenția la metrou este de un miliard de lei” VIDEO
Cătălin Drulă spune că metroul București poate fi integrat cu STB, dar cu o condiție: ”Subvenția la metrou este de un miliard de lei” VIDEO
Fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, posibil candidat la USR pentru Primăria București, este de părere că metroul din București ar putea fi integrat cu STB și să intre în...
#Aeroport Otopeni, #numire controversata, #director aeroport, #catalin drula, #fost ministru Transporturi , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum ataca grasimea viscerala "ascunsa" organele interne: videoclipul viral care socheaza internetul. Pericol si pentru persoanele slabe
a1.ro
Ce recompensa a primit politistul care l-a imobilizat pe tanarul napustit asupra livratorului din Bangladesh. Nimeni nu se astepta
DigiSport.ro
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E asteptat in curand sa semneze!"

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Numire controversată în funcția de director al Aeroportului Otopeni: „Un domn cu un comportament destul de oribil și care a mai fost dat afară de la această companie”
  2. POT depune semnături pentru cele patru moțiuni de cenzură împotriva Pachetului II de măsuri al Guvernului, anunță Anamaria Gavrilă
  3. Un ministru vede 2025 drept cel mai complicat an de după Revoluție: „Măsurile luate nu sunt măsuri pe care cineva şi le-a dorit”
  4. Cătălin Drulă nu ar accepta plecarea lui Bolojan din fruntea Guvernului: ”E ultimul lucru de care are România nevoie în acest moment”
  5. Sorin Grindeanu spune că PSD a insistat ca impozitul pe multinaționale să nu fie scos. „Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil!”
  6. Mesaj european pentru România: Atrageți banii din SAFE
  7. FAZ: "Guvernarea pe credit este la modă în Europa de Est"
  8. Bolojan anunță condițiile în care va crește TVA în 2026. Ce trebuie făcut ca să fie evitat acest scenariu
  9. Bolojan: Răspunderea asumată, demisie vehiculată
  10. UPDATE Ilie Bolojan insistă să dea afară oameni din primării. Avertizează Coaliția, dacă e refuzat: „Nu pot să girez o astfel de situație” VIDEO