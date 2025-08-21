De la aerodrom privat, Aeroportul Tuzla devine punct internațional de trecere a frontierei cu vamă

Aeroportul Tuzla din județul Constanța va include un punct internațional de trecere a frontierei de stat pentru persoane și mărfuri și un punct vamal, a anunțat Guvernul joi, 21 august. De la un aerodrom privat, aeroportul devine internațional, deoarece a fost inclus în Master Planul General de Transport al României până în 2030.

Trecerea frontierei și controlul vamal de la Aeroportul Tuzla vor funcţiona în subordinea Biroului vamal de frontieră Constanţa Sud.

Potrivit unui comunicat al Executivului, măsura se impune în contextul necesităţii existenţei unui aeroport deschis traficului internaţional care să permită operarea, în condiţii optime de siguranţă şi eficienţă, a aeronavelor care desfăşoară activităţi de zbor pentru deservirea unor obiective strategice pentru economia naţională situate în afara apelor teritoriale ale României din Marea Neagră.

Aeroportul Tuzla este cuprins în documentul strategic care stă la baza dezvoltării infrastructurii aeroportuare până la orizontul de timp 2030 - Master Planul General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016.

„Actul normativ prevede că toate spaţiile şi utilităţile necesare pentru desfăşurarea activităţilor de control la punctul de trecere a frontierei de stat şi la punctul vamal de frontieră se asigură, cu titlu gratuit, de către administratorul Aeroportului Tuzla”, se arată în comunicat.

