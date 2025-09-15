Fostul director al Aeroportului Internațional Timișoara, acuzat că și-ar fi reînnoit ilegal mandatul, a fost trimis în judecată. Prejudiciul provocat companiei

Autor: Ema Petrescu
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 12:06
229 citiri
Fostul director al Aeroportului Internațional Timișoara, acuzat că și-ar fi reînnoit ilegal mandatul, a fost trimis în judecată. Prejudiciul provocat companiei
Imagine dintr-un aeroport FOTO Pixabay

Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu. Potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), doi consilieri juridici din cadrul aceleiaşi societăţi au fost trimişi în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu. Procurorii afirmă că Idolu şi ceilalţi inculpaţi au întocmit şi semnat documente nelegale prin care acesta şi-ar fi reînnoit mandatul de director general la aeroport fără să existe, conform legii, o procedură de selecţie pentru funcţia respectivă.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a fostului director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” S.A. Iulian Daniel Idolu şi a cinci membri ai Consiliului de Administraţie a societăţii - Marian Liviu Mocan, Ciprian Corneliu Jichici, Miruna Alexandra Vicol, Teodor Bar şi Adrian Valentin Negoiţă pentru abuz în serviciu.

De asemenea, au fost trimiși în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu consilierii juridici Alexandra Avram şi Ciprian Sabin Venter.

În rechizitoriul procurorilor, se arată că, în perioada martie – mai 2019, Iulian Daniel Idolu, în calitate de director general al S.N. „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” S.A. şi membru executiv în cadrul Consiliului de Administraţie, ar fi întocmit şi semnat, împreună cu ceilalţi inculpaţi, documente nelegale prin intermediul cărora acesta şi-ar fi reînnoit mandatul de director general în cadrul aeroportului, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 17 septembrie 2019 - 18 septembrie 2023, fără a exista, în conformitate cu dispoziţiile legale, o procedură de selecţie pentru funcţia respectivă.

Potrivit procurorilor DNA, prin aceste demersuri, inculpaţii ar fi cauzat o pagubă Aeroportului Internaţional Timişoara de 263.717 lei, reprezentând salariul plătit de societate pentru perioada septembrie 2019 – iulie 2020, când inculpatul Iulian Idolu a deţinut calitatea de director general şi de membru executiv în cadrul CA al aeroportului timişorean.

Totodată, folosul necuvenit obţinut de inculpatul Idolu Iulian Daniel ar fi fost de 165.399 lei, reprezentând venitul net plătit de Aeroportul Timişoara pentru perioada respectivă, precizează DNA.

Sursa citată adaugă că Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia - S.A. a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 263.717 lei.

De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpaţi în vederea recuperării prejudiciului.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timiş, cu propunerea de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Demisia lui Daniel David nu e suficientă pentru sindicaliști: ”Nu e vorba numai de plecarea lui”
Demisia lui Daniel David nu e suficientă pentru sindicaliști: ”Nu e vorba numai de plecarea lui”
Miercuri, în plenul Senatului, liderul grupului AUR, Petrișor Peiu, a înaintat o moțiune simplă intitulată „În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj”. Documentul a...
Băsescu, despre incursiunile dronelor rusești în România: ”Aș fi trimis artileria antiaeriană de mult”
Băsescu, despre incursiunile dronelor rusești în România: ”Aș fi trimis artileria antiaeriană de mult”
Fostul președinte Traian Băsescu are un mesaj tranșant pentru factorii de decizie cu privire la reacția României la violarea repetată a spațiului aerian național de către drone rusești....
#Aeroport Timisoara, #abuz serviciu, #prelungire mandat, #fost director , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Numit "tradator" in tara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sarbilor. Cum a fost primit in Grecia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Scenariu de cosmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, Romania ar fi tinta reala. Seful generalilor: "Actiunea rusilor a fost deliberata"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rusia recurge la troc pentru a evita sancțiunile: schimbă grâu pe mașini chinezești și semințe de in pe materiale de construcții
  2. Bărbat reținut după ce a băgat cu forța doi copii de 11 ani în mașina proprie. Ce măsuri au luat autoritățile
  3. Șeful diplomației poloneze: „Opinia multora se îndreaptă spre ideea închiderii spațiului aerian deasupra vestului Ucrainei de către NATO”
  4. Replica ironică a ministrului Apărării la reacția sfidătoare a Rusiei privind drona intrată în țara noastră: ”Ce voia, o poză cu eticheta?"
  5. UPDATE Sindicaliștii din administrația publică protestează în Piața Victoriei. Reprezentanții protestatarilor vor discuta cu Ilie Bolojan
  6. Fostul director al Aeroportului Internațional Timișoara, acuzat că și-ar fi reînnoit ilegal mandatul, a fost trimis în judecată. Prejudiciul provocat companiei
  7. Acuzații de terorism pentru doi americani care au încercat să dea foc unei mașini Fox News. Au amenințat că detonează arme de distrugere în masă
  8. România, la un pas de aderarea la OCDE. "După ce am devenit membri ai NATO și ai Uniunii Europene, aderarea la OCDE rămâne un obiectiv principal" VIDEO
  9. Un copil de 3 ani a fugit cu autobuzul, după ce s-a supărat pe mama lui. Cum a fost găsit
  10. Cum neagă Vladimir Putin criza majoră în care se află Rusia. Economiștii care îl contrazic riscă să ajungă după gratii