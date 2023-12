Toate zborurile au fost suspendate miercuri seara pe Aeroportul Internaţional din Geneva din cauza "unui incident operaţional" care a dus la o închidere "momentană" a pistei, a indicat aeroportul pe X (fosta platformă Twitter), relatează AFP.

"Nu au fost înregistraţi răniţi, echipele sunt în curs de intervenţie", a indicat aeroportul fără a da mai multe detalii despre incident.

Traficul ar urma să fie întrerupt cel puţin până în jurul orei 21:00 (20:00 GMT), a declarat un purtător de cuvânt pentru site-ul de ştiri 20 minutes.

Un avion privat a ieşit de pe pistă în timpul aterizării şi a rămas blocat în iarbă. Acum este vorba de evacuare, a explicat sursa citată.

A private jet appears to be stuck on the grass at Geneva airport after leaving the runway…@RadarBoxCom

pic.twitter.com/H0WstlDIuj