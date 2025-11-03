Aeroportul din România care a spart gheața: a devenit primul complet echipat pentru aterizări sigure pe timp de ceață

Autor: Dan Stan
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 18:00
774 citiri
Aeroportul din România care a spart gheața: a devenit primul complet echipat pentru aterizări sigure pe timp de ceață
Avion în ceață / FOTO: Nandor Derzsi, Unsplash.com

Surpriză plăcută din estul României. Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău marchează o premieră la nivel național.

Aeroportul Bacău este primul aeroport regional din România complet echipat pentru aterizări sigure pe timp de ceață, cu Sistem de Aterizare Instrumentală (ILS) Categoria II pe ambele direcții de operare, 34 și 16. Finalizarea procesului de certificare ILS CAT II reprezintă o etapă importantă în modernizarea infrastructurii aeroportuare și consolidează poziția Aeroportului Bacău drept lider regional în domeniul siguranței și performanței operaționale, menționează Ziarul de Bacău.

Noul sistem permite aterizări sigure chiar și în condiții de vizibilitate redusă, până la 300 de metri. Astfel, este redus în mod semnificativ numărul zborurilor anulate sau redirecționate. Prin urmare, pasagerii vor beneficia de o predictibilitate sporită, iar operatorii aerieni de o stabilitate și eficiență mai mari în planificarea curselor.

Investiție cu fonduri europene la Aeroportul Bacău

Investiția a fost realizată din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), cu sprijinul Consiliului Județean Bacău. Proiectul a fost derulat pe parcursul a peste trei ani, în colaborare cu ROMATSA și Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR).

„Această certificare confirmă statutul de lider regional al Aeroportului Bacău și reflectă angajamentul nostru de a investi constant în siguranță, modernizare și conectivitate. Ne dorim să oferim condiții de operare la nivelul celor mai performante aeroporturi din Europa”, se arată într-un mesaj al conducerii aeroportului.

Județul Bacău este „casa” firmelor lui Dorinel Umbrărescu, dar și a celor mai bogați români, frații Pavăl, de la Dedeman.

