Cum s-au ciocnit două avioane pe pistă, pe fondul crizei politice din SUA. Cum afectează traficul aerian american

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 14:53
Avion Foto: Pixabay

Seara de vineri s-a transformat într-un coșmar pe aeroportul LaGuardia din New York, după ce două avioane comerciale United Airlines s-au ciocnit direct pe pistă. Incidentul a avut loc în timp ce unul dintre avioane, sosit din Chicago, se îndrepta spre poarta de debarcare, iar celălalt se pregătea de decolare spre Houston, Texas.

Deși coliziunea nu s-a soldat cu victime, toate persoanele aflate la bord au fost evacuate, iar zborul către Houston a fost anulat. Accidentul vine pe fondul unei zile marcate de haos și întârzieri masive, generate de lipsa controlorilor de trafic aerian, un efect direct al închiderii parțiale a guvernului federal american.

Criza politică lovește traficul aerian american

Potrivit agenției EFE, sute de controlori de trafic aerian se confruntă cu întârzieri la plata salariilor, fiind printre cei peste 730.000 de angajați federali afectați de blocajul guvernamental. Mulți dintre ei au început să lipsească de la posturi, epuizați de volumul uriaș de muncă și de incertitudinea politică.

Efectele se resimt deja în toată rețeaua aeriană americană. Aeroporturile LaGuardia și JFK au fost nevoite să suspende temporar decolările, iar specialiștii avertizează că situația ar putea degenera rapid dacă guvernul nu își reia activitatea.

În perioada shutdown-ului din 2018-2019, absențele masive ale controlorilor au dus la paralizarea unei părți din traficul aerian, forțând Congresul să intervină. Acum, SUA pare din nou în pragul aceluiași scenariu.

