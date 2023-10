Un român care urmează să se deplaseze în Italia vrea să afle cum ar putea călători având asupra lui o sumă mare de bani cash.

Acesta a relatat într-o postare în mediul online că a primit o ofertă bună pentru achiziția unui utilaj, cu condiția să plătească totul cu bani lichizi.

Deși își dă seama că la mijloc este o infracțiune, acesta se interesează de experiențe asemănătoare, fără să suspecteze că ar putea fi victima unei înșelătorii.

"Vreau să mă duc în Italia să cumpăr un utilaj și am obținut un preț destul de bun cu condiția să plătesc 35k euro cash. Problema este cum fac să trec vama cu atâția bani cash. Aveți careva o experiență de genul ăsta?

Normal ar trebui să îi declari, ei urmărind ca banii să nu fie legați de activități infracționale. Acum e cam clar că ăștia îmi cer cash să nu plătească taxe pe ei. Deci cumva și asta este o infracțiune", a scris acesta pe Reddit.

"Aștept postarea de după"

Aproape toți cei care au comentat l-au sfătuit să renunțe la planuri, mulți, cu simțul umorului.

"Atenție că în Italia nu sunt acceptate plățile cash peste o anumită suma. Să nu fie o șmecherie."

"Șmecheria e că se duce cu banii, ia bătaie, i se fură banii, rămâne cu buza umflată, iar autoritățile ridică din umeri că e vorba de unul care spune că i s-au furat niște bani la care nu le poate dovedi proveniența."

"Aștept postarea de după: cum fac să recuperez 35k euro de la unu care m-a păcălit că îmi dă un utilaj."

"Nu te lega la cap fără să te doară. Unii au ajuns bucăți pentru mai puțin de atât."

"Lasă prostiile. La sume de genul faci transfer bancar sau te reorientezi. Când oferta e prea bună să fie adevărată, la cum prezinți tu, e țeapă."

"Regula de aur 1.1: Plățile cash în Italia au o limită maximă de 4999,99€. De la 5000€ în sus nu este posibil.

Regulă Aur 1.2: tu dai banii, iei o mizerie de utilaj, te prostesc ăia la acte.

Regula de Aur 1.3: Te duci degeaba, plătești călătoria degeaba, pierzi timpul.

Regula de Aur 2: Cel mai probabil ți se vor fura banii.

Stai acasă, cumpără de la o firmă serioasă cu acte în regulă și cu preț corect. Ești suficient de matur și român încât să știi deja că "ieftin și bun" nu există. Degeaba "îți asumi" tranzacția dacă ajungi prin vreo groapă pe câmp."

"Fă-ți o asigurare de viață înainte să pleci"

"Ce țeapă de 35k euro cash o să-ți iei, n-ai idee."

"Lasă-mă să ghicesc, e de la o bătrânică care l-a luat numai ca să-i sape groapă moșului când a rămas văduva și acu nu mai are nevoie de el că a ieșit din garanție și nu i-l mai primește înapoi la Caterpillar, da' nu prea se pricepe la card=drac așa că-l dă la juma de preț la un flăcău care să-l pună la treabă, numa să i-l ia din bătătură și să-i aducă marafeții."

"Fă-ți o asigurare de viață înainte să pleci: măcar să rămână ceva familiei după tine."

"La suma asta de bani, locația unde vrei să ajungi, obiectul ce vrei să îl achiziționezi, mie îmi miroase a țeapă în stil românesc, doar că în deplasare. Eu sunt curios, proprietarul utilajului e rumeno?"

"Nu ești român adevărat dacă nu iei o atitudine de "lasă că știu eu mai bine" după ce toată lumea îți zice că e o idee proastă, că o să ți-o iei în mufă și rămâi și fără bani.

"Eu am plecat de multe ori din Hamburg cu avionul spre București cu peste 10 000 euro la mine și n-am avut niciodată probleme. Am ținut toți banii în portofel. De obicei, cei de la aeroport au o obsesie să nu urci cu lichide în avion."

"N-aș risca, deloc. Eu știu pe cineva căruia i s-au ridicat banii într-o vama de aeroport, tot ce era peste 10k. Deși avea contractul de muncă și demonstrase cât câștigase acolo."

"Da-mi mie 10k. Mai vin cu încă 2 prieteni (în total trecem cu 30k) și tu vii cu 5k și ne întâlnim în Italia."

"Am trecut la Otopeni. Inițial am întrebat unde pot să discut despre suma pe care o am și m-au trimis la un ghișeu "De declarat". Acolo am vorbit cu o doamnă care mi-a spus să nu îmi fac griji că declararea are în vedere doar intrarea și ieșirea din UE.

Cum eu făceam România > Spania, all good.

P.S. pare dubioasă tranzacția ta."

