Posibil incident cu material periculos pe un aeroport din Londra. Zona de check-in a fost „închisă și evacuata”

Luni, 08 Septembrie 2025, ora 21:46
Pompierii răspund unui posibil incident cu material periculos pe aeroportul Heathrow, FOOT X/ Junior Jones

Zona de check-in a terminalului 4 de pe aeroportul londonez Heathrow a fost 'închisă și evacuată' din cauza unui 'incident' care a reclamat intervenția serviciilor de urgență, a anunțat luni seară operatorul aeroportului.

'Vă mulțumim că nu vă deplasați la terminalul 4, colegii le acordă asistență pasagerilor la fața locului', a indicat operatorul aeroportuar.

Pompierii răspund unui posibil incident cu materiale periculoase pe aeroportul Heathrow, a transmis brigada de pompieri a capitalei britanice, conform Reuters.

Echipe specializate au fost trimise pentru a evalua situația la fața locului, iar terminalul 4 a fost evacuat ca măsură de precauție, a mai indicat brigada de pompieri.

