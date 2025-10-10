Douglas Anderson, investitor american apropiat de Călin Georgescu, implicat în construcția Aeroportului București-Sud. Legăturile sale cu Rusia

Autor: Grigore Dobritoiu
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 09:46
161 citiri
Douglas Anderson, investitor american apropiat de Călin Georgescu, implicat în construcția Aeroportului București-Sud. Legăturile sale cu Rusia
Douglas Anderson FOTO: Captura YouTube / JobTV

Douglas Anderson, un apropiat al fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și care a avut legături cu Federația Rusă, a anunțat la postul JobTV că este implicat în proiectul Aeroportului București-Sud, o investiție de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Acesta a anunțat și o „premieră mondială”: Plata cu criptomonede prin intermediul aparatelor POS.

„Bună seara. Sunt Douglas Anderson, CEO al Wall Street Capital Partners, aici în București, România (...) Recent, am intrat în conducerea unei companii din România care se află în procesul de a construi un aeroport în București”, a declarat acesta la Job TV, pe 6 octombrie, potrivit Digi24.

Potrivit acestuia, proiectul se ridică la aproximativ 2,5 miliarde de euro și va crea 50.000 de noi locuri de muncă în Capitală. Aeroportul București Sud se află încă stadiul de proiect.

În plus, Anderson a anunțat că a intrat în conducerea unei alte companii care ar dezvolta o soluție informatică care ar permite plata cu criptomonede prin intermediul aparatelor POS.

„Această soluție va schimba totul, deblocând miliarde și miliarde. Pot să anunț că am primit autorizație din partea conducerii aeroportului pentru a transmite că Miraclepay (n.r. Soluția respectivă) va fi integrată în noul aeroport, devenind primul aeroport care să susțină plata cu criptomonede, o premieră mondială”, a mai transmis investitorul american.

Despre Job TV, G4 Media arăta în anul 2023 că sediul televiziunii (deținută de Sorin Voinea, prieten al lui Dan Diaconescu) funcționează într-o clădire care aparține Ambasadei Federației Ruse la București, printre altele, renovată cu ajutorul unei companii a lui Marius Lulea, cofondator AUR.

Contactați de jurnaliștii de la Digi24, reprezentanții Primăriei Sectorului 4 au negat implicarea lui Anderson în proiectul Aeroportului București-Sud.

Douglas Anderson și Călin Georgescu

Investitorul american l-ar fi cunoscut pe „liderul spiritual” al mișcării suveraniste la Viena, în perioada 2014-2015, iar apoi l-a susținut în campania din 2024. La începutul lui 2025, a fost prezent la un protest de susținere a fostului candidat.

Potrivit Digi24.ro, Anderson a încercat să coopteze influenceri români, promițându-le facilitarea obținerii vizelor pentru SUA și o întâlnire cu familia Trump, însă investitorul a negat această informație.

Totodată, aceeași sursă precizează că Douglas Anderson ar fi avut trei vize de intrare în Federația Rusă, în 2016, 2017 și 2018 și că a avut legături cu un fost oficial de la Kremlin. Acesta a negat vizele, dar a confirmat relația cu fostul oficial.

”Un război hibrid început cu mult timp în urmă”. În 2021, pagina “Premierul nostru Călin Georgescu” răspândea aceleași mesaje ultranaționaliste ca Sputnik
”Un război hibrid început cu mult timp în urmă”. În 2021, pagina “Premierul nostru Călin Georgescu” răspândea aceleași mesaje ultranaționaliste ca Sputnik
Războiul hibrid împotriva României a început cu mult timp în urmă, spune directorul casei de sondaje INSCOP, Remus Ștefureac. Argumentul adus sunt mesajele ultranaționaliste răspândite...
Congres AUR cu un singur candidat. „Deși nu are concurent intern, George Simion are un etern competitor extern, pe Călin Georgescu”
Congres AUR cu un singur candidat. „Deși nu are concurent intern, George Simion are un etern competitor extern, pe Călin Georgescu”
AUR se pregătește să organizeze pe 30 noiembrie, la Alba Iulia, congresul său național, un moment de reconfirmare a liderului și de reașezare politică după un an intens. Evenimentul se...
#aeroport, #Bucuresti, #investitor american, #Federatia Rusa, #calin georgescu , #Stiri Calin Georgescu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Cat ar rezista Romania in fata unui atac rusesc. Seful Armatei arata care este cel mai vulnerabil punct: "Este razbunarea geograf
a1.ro
Iubita lui Toto Dumitrescu este insarcinata! Actorul are un motiv de bucurie, desi trece printr-o perioada extrem de grea
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ”Un război hibrid început cu mult timp în urmă”. În 2021, pagina “Premierul nostru Călin Georgescu” răspândea aceleași mesaje ultranaționaliste ca Sputnik
  2. Douglas Anderson, investitor american apropiat de Călin Georgescu, implicat în construcția Aeroportului București-Sud. Legăturile sale cu Rusia
  3. Viktor Orban, surprins la o petrecere într-un local din Cluj-Napoca. Versurile cântate de premierul maghiar VIDEO
  4. Ce șanse sunt să fie organizate alegerile noului primar al Capitalei anul acesta. Bolojan a anunțat termenul limită până la care coaliția poate ajunge la un acord
  5. Ce se întâmplă cu trupele americane din România. Răspunsul dat de Oana Țoiu după discuțiile cu șeful diplomației SUA
  6. Ce nu înțeleg cei de la Putere: „Este semnalul unui faliment. Să nu ne mire că actori externi profită să destabilizeze România” ANALIZĂ
  7. Blestemul alegerilor parțiale de la Capitală. Pe cine poate avantaja un număr scăzut de alegători la urne
  8. Bucureștiul rămâne cu Bujduveanu până-n 2026. Condiția ca alegerile pentru primărie să se mai organizeze anul acesta
  9. Ilie Bolojan, despre relația cu Sorin Grindeanu: „Constat atacuri, proiecte de legi care încalcă protocolul coaliției, am încercat să le neglijez”
  10. Relația care a făcut-o pe Ana Birchall consilier prezidenţial la Cotroceni. Premierul Bolojan a recunoscut