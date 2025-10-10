Douglas Anderson, investitor american apropiat de Călin Georgescu, implicat în construcția Aeroportului București-Sud. Legăturile sale cu Rusia

Douglas Anderson, un apropiat al fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și care a avut legături cu Federația Rusă, a anunțat la postul JobTV că este implicat în proiectul Aeroportului București-Sud, o investiție de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Acesta a anunțat și o „premieră mondială”: Plata cu criptomonede prin intermediul aparatelor POS.

„Bună seara. Sunt Douglas Anderson, CEO al Wall Street Capital Partners, aici în București, România (...) Recent, am intrat în conducerea unei companii din România care se află în procesul de a construi un aeroport în București”, a declarat acesta la Job TV, pe 6 octombrie, potrivit Digi24.

Potrivit acestuia, proiectul se ridică la aproximativ 2,5 miliarde de euro și va crea 50.000 de noi locuri de muncă în Capitală. Aeroportul București Sud se află încă stadiul de proiect.

În plus, Anderson a anunțat că a intrat în conducerea unei alte companii care ar dezvolta o soluție informatică care ar permite plata cu criptomonede prin intermediul aparatelor POS.

„Această soluție va schimba totul, deblocând miliarde și miliarde. Pot să anunț că am primit autorizație din partea conducerii aeroportului pentru a transmite că Miraclepay (n.r. Soluția respectivă) va fi integrată în noul aeroport, devenind primul aeroport care să susțină plata cu criptomonede, o premieră mondială”, a mai transmis investitorul american.

Ads

Despre Job TV, G4 Media arăta în anul 2023 că sediul televiziunii (deținută de Sorin Voinea, prieten al lui Dan Diaconescu) funcționează într-o clădire care aparține Ambasadei Federației Ruse la București, printre altele, renovată cu ajutorul unei companii a lui Marius Lulea, cofondator AUR.

Contactați de jurnaliștii de la Digi24, reprezentanții Primăriei Sectorului 4 au negat implicarea lui Anderson în proiectul Aeroportului București-Sud.

Douglas Anderson și Călin Georgescu

Ads

Investitorul american l-ar fi cunoscut pe „liderul spiritual” al mișcării suveraniste la Viena, în perioada 2014-2015, iar apoi l-a susținut în campania din 2024. La începutul lui 2025, a fost prezent la un protest de susținere a fostului candidat.

Potrivit Digi24.ro, Anderson a încercat să coopteze influenceri români, promițându-le facilitarea obținerii vizelor pentru SUA și o întâlnire cu familia Trump, însă investitorul a negat această informație.

Totodată, aceeași sursă precizează că Douglas Anderson ar fi avut trei vize de intrare în Federația Rusă, în 2016, 2017 și 2018 și că a avut legături cu un fost oficial de la Kremlin. Acesta a negat vizele, dar a confirmat relația cu fostul oficial.

Ads