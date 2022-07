Sute de bagaje abandonate în aeroport, după ce mai multe zboruri au fost anulate

E haos pe multe dintre aeroporturile din Europa. Numărul mare de curse anulate din cauza personalului insuficient a creat situații greu de imaginat.

Pe aeroportul din Frankfurt zac abandonate sute de trollere și genți, după anularea mai multor zboruri în ultimele zile, scrie Digi24.ro.

Valizele au fost lăsate lângă benzile transportatoare, pe mai multe rânduri, iar pasagerii au fost nevoiți să și le caute singuri.

Potrivit sursei citate, unii călători chiar și-ar fi abandonat bagajele, renunțând să le mai caute prin mormanul de valize.

Frankfurt, deși este unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, are o problemă serioasă cu lipsa forței de muncă.

Aceleași probleme au fost semnalate și pe aeroportul Heathrow.

Those who think #Heathrow ✈️ is having problems, should think themselves lucky they are not at #Frankfurt airport. Absolute chaos, baggage mixed/lost, hours of delays + 100s of connecting flights missed. When ‘efficient’ 🇩🇪 starts losing control, the 🌎 should be concerned! 🤯 pic.twitter.com/4ZJ7qHkSvV