Zeci de români au fost nevoiți să aștepte mai bine de trei ore pe aeroportul Gatwick din sud-estul Angliei pentru sosirea cursei aviatice spre casă la care aveau cumpărate bilete. În cele din urmă, după ce au urcat în avion, au fost anunțați că trebuie să coboare deoarece zborul a fost anulat.

În acel moment s-a creat haos în avion. Pasagerii au fost nevoiţi să rămână în aşteptare pe aeroport şi au pierdut toate zborurile de legătură.

Antonella Kaliman este pasagera care a făcut o filmare postată pe internet în care este surprins momentul când pasagerii sunt nevoiţi să părăsească avionul.

@wizzair help!!! We need help!!!!

Flights delayed, we lost all our connections, more than 4/5 hours delay.

Flight to BUCHAREST pic.twitter.com/7T26FMAAOW