Noi scanere la Aeroportul Henri Coandă: Nu vei mai scoate laptopul din bagaj. Ce se mai modernizează

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 24 August 2025, ora 11:33
La Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni au început să fie înlocuite scanerele pentru bagaje de cabină de la punctele de control de securitate. Noile echipamente vor permite, în viitor, scanarea bagajelor fără a scoate dispozitivele electronice, iar lichidele și gelurile în recipiente mai mari de 100 ml vor fi permise. Astfel de practici au fost implementate de câțiva ani în anumite țări.

Potrivit economedia.ro, care citează BoardingPass, până în dimineața zilei de 23 august au fost schimbate patru scanere, iar restul vor fi instalate în perioada următoare. Noile scanere dispun și de sisteme automate pentru mutarea tăvilor folosite la depozitarea bagajelor.

În prezent însă, dispozitivele electronice trebuie în continuare scoase din bagaje, iar lichidele și gelurile de peste 100 ml rămân interzise, restricții care ar putea fi eliminate după 1 septembrie 2025 sau la finalizarea instalării tuturor scanerelor noi.

Reprezentanții BoardingPass precizează că această măsură se aplică treptat pe aeroporturile din Europa. În România, scanere de tipul celor noi există deja la aeroporturile din Cluj-Napoca, Craiova, Timișoara, Sibiu, urmând să fie instalate în următorii ani și pe alte aeroporturi.

De asemenea, în urmă cu câteva luni, CNAB a înlocuit scanerele pentru verificarea pasagerilor la toate punctele de securitate de la Henri Coandă.

