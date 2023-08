Mașinile-fantomă, spaima turiștilor la Aeroportul Otopeni: ”Hoție în capul gol. Înjurături, valize aruncate, răcnete”

Un utilizator de ride-sharing a ridicat o problemă spinoasă existentă la Aeroportul Otopeni, atât cu mașinile UBER sau BOLT, cât și cele fantomă care încearcă să-i păcălească pe clienți.

Situația a fost expusă pe site-ul Buletin de București de un pasager care a ajuns în țară la miezul nopții și a fost nevoit să se deplaseze spre casă pe jos.

„Atenție mare la taxiurile și mașinile brenduite cu UBER de la aeroportul Otopeni, dar si cu șoferii cu atestat UBER sau BOLT care încearcă să te fraierească grosolan! Eu m-am confruntat cu două situații distincte acum vreo trei ore. Am aterizat la ora 24 și am comandat un UBER. Șoferii acceptau cursele dar când ajungeau la punctul de întâlnire anulau si îmi cereau sume astronomice în numerar. Trei încercări, eșuate toate”, a semnalat public un utilizator de ride sharing.

Mai mult, pe lângă astfel de situații, în zona aeroportului Otopeni ar activa și mașini colantate în fals cu siglele companiilor de ride-sharing.

„Asta pe de o parte (am comunicat, punctual, cu număr de mașină etc., celor de la Uber), pe de alta, există mașini pe care scrie UBER și care nu au nicio legătură cu aplicația. Șoferii lor te agață pur și simplu si apoi îți cer 150 de lei pe km. Eu as fi plătit 150 x 4. Vă las pe voi să calculați.

Am fost la un pas sa mă păcălească, daca nu aveam inspirația sa îl întreb pe șofer cum stabilește prețul daca nu are nici aplicație si nici aparat de taxat. A urmat un sir de înjurături, valize aruncate, răcnete. Nu a intervenit nimeni de la aeroport.

Este o hoție în capul gol, probabil cu acordul celor de la aeroport. Lăsând de-o parte faptul că toate mașinile fantomă UBER sunt parcate pe locurile persoanelor cu dizabilități si șoferii lor nu sunt tulburați de nicio autoritate.

Eu, pentru ca stau relativ aproape de aeroport, am luat-o „per pedes apostolorum”. Dar daca stai oriunde în București, devine misiune imposibila. Sentimentul meu a fost ca ne-am întors in timp cu vreo 25-30 de ani”, mai subliniază utilizatorul de ride-sharing.

Buletin de București s-a adresat reprezentaților UBER România cu privire la situația semnalată dar și Companiei Naționale de Aeroporturi București.