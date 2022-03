Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat duminică, 6 martie, că aeroportul din Viniţa a fost distrus de ruşi.

“Tocmai ce am fost informat că Vinița a fost atacat cu rachete. Opt rachete. Împotriva Vinița, un loc paşnic şi bun care nu a ameninţat niciodată Rusia în vreun fel. Un atac cu rachete – crud şi cinic. Aeroportul a fost distrus complet”, a spus Zelenski într-un filmuleţ postat pe Twitter.

“Ei continuă să ne distrugă infrastructura, viaţa, ce am construit, şi părinţii noştri şi bunicii, multe generaţii de ucraineni”, a adăugat el, conform CNN.

Preşedintele Volodimir Zelenski a cerut din nou Occidentului să închidă spaţiul aerian deasupra Ucrainei.

”Paşnica Viniţa nu a ameninţat niciodată Rusia”.”Atacul brutal şi cinic cu rachete a lăsat aeroportul complet distrus. Ei (ruşii) continuă să distrugă infrastructura noastră, viaţa noastră, pe care am construit-o noi înşine, părinţii noştri, bunicii noştri, generaţii de ucraineni”, a spus el într-o nouă înregistrare video postată pe contul oficial de Telegram al preşedintelui, relatează EFE.

Video of the burning airport near #Vinnitsa pic.twitter.com/MVCNK7kFVT