Afacerea inedită cu care un profesor vrea să cucerească Europa. "Anul trecut am fost lideri pe piață"

Florin Fodor, administratorul Fly Music, unul dintre cei mai importanți jucători pe piața instrumentelor muzicale din România și din estul Europei, își trage originile într-o pasiune profundă pentru muzică, pe care a transformat-o într-o afacere de succes.

La 51 de ani, alături de soția sa Liliana, a reușit să mențină Fly Music pe piață din 2006, cu magazine în Suceava, Iași, Piatra Neamț și Botoșani, dar și cu vânzări online în Ungaria.

„Magazinul Fly Music face parte dintr-o rețea. Noi avem magazinul principal și depozitele la Suceava, iar pentru faptul că Iașul este un oraș foarte frumos și foarte drag mie, ne-am gândit să deschidem un magazin acolo. Eu sunt profesor și muzician la bază și sunt pasionat de instrument. Ulterior, mi-am transformat pasiunea într-un business. Sunt conf. dr. univ. la Universitatea de Arte «George Enescu» din Iași, predau saxofon. Am avut și am și acum o grămadă de activități muzicale", a declarat Florin Fodor, pentru BZI.ro

Afacere pornită din pasiunea pentru muzică

Fodor povestește cum pasiunea sa pentru muzică l-a determinat să înceapă acest business. „Nu mi-am propus niciodată să fiu om de afaceri sau antreprenor. Toată viața am fost muzician și așa am crezut că o să mor. Întâmplarea a făcut să mă apuc de afaceri în primul rând; eram profesor la Liceul de Arte în Suceava, profesor de clarinet și nu aveam niște accesorii pentru elevii mei. Nu reușeam să le găsesc nicăieri și, atunci, am scris un e-mail, prin anul 1998, la o firmă, în Franța, ca să ne sprijine cu niște accesorii, iar așa a început tot. Firma a prins contur în anul 2006 și, cum am pornit, a fost destul de interesant”, a spus Fodor.

În prezent, Fly Music nu doar că are o rețea extinsă de magazine în România, dar și vânzări directe online în Ungaria, iar Fodor are planuri mari de expansiune în Uniunea Europeană: „Pe plan antreprenorial, lucrăm la extinderea spre Europa, deja avem FlyMusic.hu, vânzări online, directe, în Ungaria și dorim să intrăm mai puternic și în UE."

Pe lângă succesul în afaceri, Fodor este și un profesionist respectat în domeniul muzical, fiind primul doctor în saxofon din România și fondatorul primei clase de saxofon academic din țară. „Sunt primul doctor în saxofon din România. Eu sunt cel care a fondat clasa de saxofon academic din România", a declarat Fodor.

Lideri de piață în România

În ceea ce privește performanțele Fly Music pe piață, Florin Fodor este mândru de realizările sale: „Anul trecut am fost lideri pe piață, conform cifrelor de la ANAF. Vindem instrumente din toată lumea. Aducem din America, Franța, Italia, China, Japonia, avem relații comerciale cu toate companiile din întreaga lume. Încercăm, în toată lumea, să oferim cel mai bun preț."

Succesul Fly Music nu este doar despre afaceri, ci și despre diversitatea instrumentelor și echipamentelor pe care le oferă: „Vindem foarte multe instrumente de suflat, vindem chitare foarte mult și piane, piane digitale vindem un număr record. Avem o gamă foarte largă de instrumente și echipamente pe care le vindem. Noi vindem de toate. De la instrumente de suflat, instrumente cu coarde, piane, piane digitale, instalații de sunet, vindem echipamente de scenă și tot ce ține de această latură.”

Astfel, de la începuturile modeste în sufrageria părinților săi, Fly Music a crescut constant și acum se află printre liderii pieței de instrumente muzicale din România și din estul Europei.

