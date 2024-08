Cu două săptămâni înainte de petrecerea de lansare a afacerii sale pe cont propriu, Olivia Cleary a făcut calculele: La cinci minute pe centimetru de țesătură, nu mai avea timp să coasă 20 de eșarfe din poliester.

A început să lucreze la eșarfe de la 7 seara până la miezul nopții și de la 5 dimineața până la 8 dimineața - când trebuia să plece la slujba ei cu normă întreagă de arhitect. A terminat marginile "eșarfelor mici și proaste" pe o mașină de cusut de 100 de dolari care stătea pe o masă pliantă de televizor în apartamentul din New York pe care îl împărțea cu două colege de cameră, spune ea.

Asta se întâmpla în iunie 2022. În prezent, afacerea ei - numită The Clearly Collective- vinde eșarfe de mătase cu repere arhitecturale emblematice. În octombrie 2023, aceasta a ajuns pentru prima dată la un venit anual de șase cifre, iar de atunci vânzările sale au fost relativ constante, conform documentelor analizate de CNBC Make It.

Cleary și-a părăsit locul de muncă cu normă întreagă în aprilie pentru a petrece mai mult timp la conducerea afacerii, finalizând recent un program de incubare a startup-urilor la Universitatea din Virginia.

Clearly Collective a creat, de asemenea, eșarfe pentru evenimente corporative găzduite de hotelurile St. Regis, McLaren Automotive și Bacardi, iar în curând va adăuga o echipă NFL la această listă, spune Cleary. Eșarfele sale au apărut în pungile de cadouri pentru donatori pregătite de Comitetul Olimpic al SUA pentru Jocurile Olimpice Paris 2024.

Ads

Ea își atribuie abilitatea de a evidenția cele mai emblematice repere ale comunităților locale, de la Turnul Eiffel la o arcadă din campusul unui colegiu. "Stilul meu este o intersecție între arhitectură, design și marketing", spune Cleary, adăugând: "Proiectele sunt o traducere a modului în care înțeleg ce înseamnă o comunitate pentru oameni."

Cum și-a construit afacerea, păstrându-și în același timp locul de muncă cu normă întreagă

Cleary a studiat arhitectura la Universitatea din Virginia, absolvind în 2020. S-a mutat cu părinții ei în Boston și, dorind să găzduiască prietenii în aer liber în timpul pandemiei Covid-19, a construit două mese lungi de 1,5 metri din paleți de lemn de la un magazin de grădinărit din apropiere.

Când prietenii mamei sale au început să ceară să închirieze mesele, Cleary a făcut din asta o afacere secundară, adăugând fețe de masă și pahare la opțiunile de închiriere ale companiei sale. Cleary și-a numit afacerea Backyard Banquet și a păstrat-o atunci când a obținut un post de arhitect în New York, în toamna aceluiași an.

Ads

Backyard Banquet nu a fost ușor sau profitabil, spune ea: Trebuia să "transporte" mesele până la etajul șase și nu avea suficient timp sau fonduri pentru a angaja ajutor. Dar experiența de a conduce o afacere i-a dat încredere că într-o zi ar putea să își monetizeze activitățile creative.

După ce a închis Backyard Banquet în 2021, Cleary a creat o nouă afacere secundară pentru a-și completa slujba de 45.000 de dolari pe an. A încercat să picteze modele personalizate pe blugi albi, obținând un profit de aproximativ 20 de dolari pentru fiecare pereche vândută prietenilor săi, dar proiectul s-a dovedit a fi consumator de timp.

În schimb, a căutat să își imprime desenele pe alte materiale. A ales eșarfele din poliester ca o alternativă șic, unică și rentabilă și a cusut ea însăși marginile pentru a le da un plus de eleganță, spune ea.

Cleary a construit un site web și a lansat The Clearly Collective în iunie 2022. Afacerea a câștigat popularitate în acea toamnă, după ce ea a proiectat o eșarfă pentru un prieten și a postat-o pe TikTok, spune ea.

Ads

Postarea a devenit virală, cu cel puțin 40.000 de vizualizări. În luna următoare, audiența ei pe TikTok a crescut, un alt videoclip depășind 200.000 de vizualizări.

Viralitatea a adus comenzi și precomenzi deopotrivă. "Străini din toate colțurile SUA" au solicitat eșarfe cu arhitectură de la colegii precum Universitatea Georgetown, Universitatea Duke și Universitatea Carolina de Nord din Chapel Hill, își amintește Cleary.

Transformarea unei mici afaceri într-o afacere în domeniul modei de lux

Precomenzile i-au oferit lui Cleary fonduri pentru a îmbunătăți calitatea eșarfelor sale. Ea a testat cinci producători noi înainte de a se hotărî asupra unuia care oferea țesătură de mătase cu margini profesionale laminate manual, spune ea.

Cleary a crescut apoi prețurile pentru a reflecta noul material luxos, ajutându-și compania să devină profitabilă la sfârșitul anului 2022. Eșarfele pornesc acum de la 135 de dolari pe site-ul web al companiei, față de un preț inițial de 45 de dolari.

Ads

Ads

"Sunt o fată oarecare"

În februarie 2023, un dealer McLaren din San Francisco i-a trimis un e-mail lui Cleary, spunându-i că a găsit-o pe Instagram și că dorește ca ea să facă eșarfe pentru pungile cadou ale invitaților la o expoziție auto. Nu a fost primul ei parteneriat corporativ, dar a simțit că este un moment de cotitură pentru afacere, spune ea.

Cleary estimează că afacerile cu mărci reprezintă în prezent aproximativ 65% din veniturile companiei sale. Ea a refuzat să împărtășească cifrele specifice privind veniturile companiei sale.

Personalul Clearly Collective este redus: Cleary, un contractor și un stagiar. Cleary spune că dorește să angajeze personal cu jumătate de normă, în special pentru a o ajuta cu proiectarea, și să vadă cât de mult poate crește afacerea ca job cu normă întreagă.

"Când am început, habar nu aveam că este ceva ce pot face", spune Cleary. "Sunt o fată oarecare din Boston. Nu am legături cu moda, nu am legături cu luxul. Nu mi-am dat seama că cineva ca mine ar putea să se afirme brusc și să spună: "Sunt un designer de marcă de lux"."

Ads