Cele 100 de tramvaie noi promise bucurestenilor, pe cale de a fi achizitionate. Cand ar putea fi semnat contractul

"Am solicitat precizari cu privire la intarzierea semnarii contractului cu Astra pentru cele 100 de tramvaie si ni s-a precizat ca mai exista un termen in jur de 06.05.2021 pentru semnarea contractului de achizitie a tramvaielor", spun reprezentantii Sindicatului Transportatorilor din Bucuresti, cel mai mare sindicat din cadrul Societatii de Transport Bucuresti (STB) SA.Chiar daca se va semna contractul luna viitoare, primul tramvai Astra ar putea ajunge la Bucuresti abia anul viitor. Si asta pentru ca, potrivit conditiilor contractuale, prototipul poate fi livrat in primele 15 luni de la semnarea contractului, informeaza Economica.net