Papriro.ro - produse de birotica, papetarie si locul unde arta ia viata

Daca esti parinte este important sa adaugi un astfel de hobby in activitatile copilului, fiindca are numeroase beneficii pentru el. Lasa-l sa exploreze, sa incerce, sa-si dezvolte abilitatile prin pictura, poate prin crearea unor obiecte din hartie creponata sau alte materiale.Cand stai si te gandesti, acum ca esti adult, cat de vie si colorata era imaginatia ta cand erai mic, cat de diferit vedeai lumea, inevitabil te cuprinde nostalgia, in special fiindca acum e totul mai gri. Lasa-ti copilul sa isi exprime ideile si viziunile prin arta fiindca ii sunt dezvoltate abilitatile de coordonare, cognitive si motrice, dexteritatea, capacitatea de a lua decizii, creativitatea si inteligenta. Stimulii ambelor emisfere ale creierului lucreaza in timpul crearii unui lucru, copilul folosindu-si atat rationamentul, cat si imaginatia si partea creativa.Arta este si o forma de comunicare, creatorul dorind sa exprime ceva privitorului. Deci copiii spun mai multe decat ai crede printr-un desen, tu doar trebuie sa il intelegi. Un astfel de hobby, fie ca e vorba de pictat, de creat origami sau de lipit floricele, sclipici sau pietricele pe o foaie, este un mod excelent de a-l scapa pe cel mic de stres, fiindca si ei sunt supusi la asta zilnic la scoala. Si de ce nu, alatura-te si tu copilului si creeaza ceva impreuna cu el, fiindca va va uni mai mult si va fi o activitate fun. Oricum iti place si tie sa te joci, chiar daca nu vrei sa recunosti.Se zice ca varsta este doar un numar, conteaza mai degraba cum te simti in interior. Acum ca ai trecut la nivelul de adult, ai facut un level up. Deci tie-ti trebuie mai degraba articole pentru birou agende, un suport documente , agrafe, dosare, folii si capsatoare si probabil si niste hartie pentru copiatorul ala care zbarnaie la job de dimineata pana pleaca toata lumea. Da intr-adevar, sunt mai plictisitoare decat articolele pentru copii, colorate si sclipitoare, insa sunt necesare.Sa nu uitam de instrumentele de scris pixuri, stilouri si creioane, fiecare avand scopul sau precis pe biroul tau. Iar daca ai si o tabla pe care mazgalesti zilnic incercand sa explici colegilor un anumit concept, exact ca-n liceu, atunci vei avea nevoie de markere cat mai colorate.