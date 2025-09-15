Tranzactii de aproape 30 de miliarde de dolari pe piata media, in primele sase luni din 2011

Sectorul media a trecut prin schimbari majore, la nivel international, in prima jumatate a acestui an, fiind marcat de achizitii majorare.

Segmentul de Internet media a fost cel mai activ, Publicis Groupe efectuand nu mai putin de 12 achizitii, cea mai mare fiind a Rosseta Marketing Group, contra sumei de 575 de milioane de dolari, potrivit unei analize a Berkery Noyes.

In total, valoarea tranzactiilor din primele sase luni ale acestui an s-a ridicat la 28,9 miliarde de dolari, reprezentand o crestere de 67 la suta fata de a doua jumatate a anului trecut, cand tranzactiile au fost de 17,3 miliarde de dolari.

De asemenea, numarul tranzactiilor s-a majorat cu 14 procente, de la 563, in a doua jumatate din 2010, la 644 in ianuarie - iunie 2011.

Cea mai importanta tranzactie a fost achizitia Seven Media Group de catre West Australian Newspapers Limited, de la un grup de investitori, contra sumei de 4,1 miliarde de dolari.

Pe a doua pozitie s-a situat achizitia Warner Music Group de catre Access Industries, pentru 2,891 de miliarde de dolari, urmata de achizitia Citadel Broadcasting Company de catre Cumulus Media, valoarea ridicandu-se la 2,444 miliarde de dolari.

Alte tranzactii de peste un miliard de dolari au inclus achizitia Acosta de catre Thomas H. Lee Partners (2 miliarde de dolari) si achizitia bwin Interactive Entertainment de catre PartyGaming (1,579 de miliarde de dolari).

Berkery Noyes a monitorizat 2.518 tranzactii intre 2009 si prima jumatate a anului 2011, dintre care 640 si-au dezvaluit si conditiile financiare. Astfel, valoarea totala a acestora din urma s-a ridicat la 95,8 miliarde de dolari. Pe baza evaluarilor celorlalte tranzactii ale caror detalii financiare nu au fost facute publice, totalul tranzactiilor din ultimii doi ani si jumatate ar fi putut ajunge la 116,1 miliarde de dolari.

