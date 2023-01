Firmele de transport din Bucuresti la controlul calitatii: cerinte de profesionalism

Aveti in plan sa va mutati intr-un apartament mai spatios sau mai aproape de locul de munca? Reprezentati o firma care livreaza clientilor mobila, electrocasnice sau altele? In mod obligatoriu trebuie sa va ganditi la cum asigurati transportul lucrurilor care nici usoare, nici putine nu sunt si trebuie sa apelati la o firma serioasa.

Dupa ce criterii sa ne ghidam

Iata mai jos cateva recomandari care sa va permita sa va descurcati cu alegerea firmei de transport care sa va ajute sa scapati de stresul caratului si mutatului de marfa, de piese de mobilier si orice alte piese, fie grele, fie usoare.

Conditii sigure de transport

Este conditia numarul unu. In oricare situatie v-ati afla (fie va mutati dintr-un sector din Bucuresti in altul datorita serviciului sau datorita schimbarii locuintei, fie va mutati sediul firmei intr-o alta cladire, fie sunteti o societate ce are nevoie de o firma care sa-i transporte marfa sau pur si simplu aveti nevoie de ajutor sa transportati ceva), tineti la lucrurile dumneavoastra si doriti sa ajunga intregi si in siguranta.

Acest lucru presupune mijloace de transport optime, si anume: masini omologate RAR pentru transport de marfuri, sigure, incapatoare, dar in acelasi timp sa fie si rapide.

Autoutilitarele Mercedes Sprinter sunt cele mai indicate in traficul din Bucuresti, fie ca vorbim de sectorul 1, 2, 3, 4, 5 sau 6, dar si imprejurimi. Asta daca vorbim de incarcaturi care se incadreaza pana la 3 tone, 18 mc si nu depasesc 4,25 m ca lungime, pentru un singur transport.

Asigurare

Probabil v-ati simti mult mai bine daca cei care se ocupa de lucrurile si marfa dumneavoastra sa va puna la dispozitie o asigurare de marfuri din momentul predarii la transport si pana la descarcare, adica pe tot timpul deplasarii. Nu ne dorim incidente, ci doar ca o masura de precautie, in plus.

Personal "calificat"

Daca discutam de mobila, aceasta trebuie sa fie nu carata, nu aruncata pe scari, ci manipulata cu mare grija si transportata la fel de grijuliu. In caz contrar, ce trebuia sa reziste multi ani va rezista mult mai putin.

In plus, fiind vorba intr-o mare masura de lemn, trebuie ca o firma specializata sa poata sa fereasca mobila de condens, de umezeala.

Pe langa personalul instruit care lucreaza cu atentie cu lucrurile dumneavoastra, mai este nevoie ca soferii sa fie profesionisti, cu experienta si sa conduca cu prudenta.

Rapiditate

Time is money, asa ca repede inseamna bine.

Uneori este vital sa transferati anumite marfuri repede. Succesul unui business poate depinde de asta. Daca luam exemplul celor de la Amazon, vedem cat de eficienti sunt in ceea ce priveste rapiditatea livrarii, astfel ca cei care achizitioneaza online sunt siguri ca ceea ce au comandat va sosi la timp.

Revenind la noi, in capitala, ceea ce stim sigur este ca cererea si oferta pe piata transportului de bunuri si marfuri, sau a transportului de orice, in masura legalitatii, este in continua crestere.

Dovada este concurenta ridicata de firme care ofera astfel de servicii. Intr-o asemenea competitie, doar firmele serioase se detaseaza.

Nu este nevoie doar de seriozitate, rapiditate si profesionalism.

Nu intamplator am lasat acest criteriu la urma.

Pentru ca totul se reduce la "cat costa?", o firma de transport care poate asigura si costuri competitive pentru serviciile prestate, daca nu cele mai mici chiar, va reusi sa castige licitatia, increderea si sa o apelati ori de cate ori aveti nevoie.

Sunt firme in Bucuresti pe care va puteti baza oricand, la orice ora din zi si din noapte, pe orice vreme, atunci cand aveti ceva de transportat.

Transport-marfa-mobila.ro este una dintre ele: se incadreaza perfect in toate criterile amintite mai sus.

Pe site-ul companiei aflam ca sunt de 7 ani pe piata, ca onoreaza comenzi atat intern cat si extern, ca transporta de la textile, incaltaminte, electrocansnice, pana la instalatii si diverse alte marfuri.

Servicii principale: transport marfa din Bucuresti in Bucuresti sau zonele invecinate si invers, transport marfa intern si extern, transport mobila, la fel cu accent pe capitala, dar mai ales cu accent pe pretul scazut pentru aceste servicii.

Ceea ce ne-a atras atentia este viteza lor de a raspunde solicitarilor si ca asigura un transport rapid la preturi mici. Recomandarile si review-urile numeroase din social media denota clientii multumiti.

Nu doar ca au pretuti bune, ci asigura si o experienta placuta celor care ii contacteaza.

Deviza lor: rapiditate - seriozitate - accesibilitate.

Deci, au trecut testul calitatii! Cu alte cuvinte, nu fac rabat de la calitate pentru nimic.

Acest aspect da indicii despre transportatorul dat ca exemplu de buna practica si il plaseaza intr-o zona de incredere, il face recomandabil, chiar frecventabil. Il plaseaza in lista scurta de operatori pe piata de transport care fac cinste breslei si care ar trebui sa fie printre primele optiuni de alegere.

