HUAWEI anunta programul de actualizare a sistemului de operare EMUI 10.1

Ecosistemul distribuit permite interconectarea mai multor dispozitive, astfel incat acestea sa functioneze impreuna ca un super dispozitiv, oferind un stil de viata mai inteligent pentru toate scenariile.Ca parte a acestui ecosistem, HUAWEI a introdus functii noi precum Multi-Window si a imbunatatit capabilitatile functiei Multi-Screen Collaboration deja existente. Utilizatorii pot observa si modificari semnificative in experienta de utilizare, precum si imbunatatiri ale performantei si securitatii.EMUI 10.1 este acum disponibil pe Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X (5G), Huawei Mate 20 RS, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate Xs, Huawei nova 5T, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E. In curand, va fi disponibil pe mai multe dispozitive.EMUI 10.1 este conceput pe baza principiului introdus de EMUI10 - Beyond Beauty. Datorita noilor actualizari si imbunatatiri ale acestei versiuni, experienta utilizatorului este optimizata pentru a promova avantajele ecosistemului distribuit.Cu EMUI10, HUAWEI a lansatcu nuante vibrante care reflectau culorile schimbatoare ale cerului. Pe de alta parte, EMUI 10.1 prezinta un display always-on randat 3D, care separa cifrele digitale de fundal intr-o structura cu mai multe straturi, oferind utilizatorului o experienta 3D captivanta.Aceasta functie va fi extinsa la mai multe dispozitive din aceasta actualizare. (*Disponibilitatea acestei functii poate varia in functie de modele)Utilizatorii pot observa pe EMUI 10.1 si trei animatii de deblocare cu amprenta. Inspirate de elementele pamant, foc si apa, aceste animatii sunt imersive si fascinante.Glisarea de la margini spre interior scoate la iveala o bara laterala din care pot fi trase aplicatiile, initiind noua functionalitateUtilizatorii pot lucra pe doua aplicatii simultan - pot muta imagini, text si fisiere cu drag and drop dintr-o aplicatie in alta, in aceeasi fereastra. In plus, notificarile plutitoare faciliteaza raspunsul la mesaje, fara ca utilizatorul sa fie nevoit sa inchida aplicatia curenta.Pentru a garanta o animatie de derulare fluida si naturala pentru privire, HUAWEI a adaugat noulbazat pe legile fizicii. Astfel, actiunea de derulare functioneaza cu accelerare optima chiar si la rate de refresh diferite, permitand utilizatorilor sa se bucure de o experienta lina in timp ce citesc un articol sau navigheaza pe un website.Functia Huawei Share se bucura acum de cea mai buna versiune. Lansata initial pentru a permite transmisii de date de mare viteza intre smartphone-uri si laptop-uri, aceasta functie poate acum facilita transferuri intre dispozitive 1+8, incluzand smartphone-uri, laptop-uri, boxe inteligente, tablete si multe altele.Introdusa prima data pe sistemul de operare EMUI10, Multi-Screen Collaboration faciliteaza interconectarea intre smartphone-urile si laptopurile HUAWEI, astfel incat ambele dispozitive pot fi utilizate pe un singur ecran. EMUI 10.1 aduce functii imbunatatite pentru aceasta aplicatie, precum preluarea apelurilor audio sau video pe laptop, folosirea aplicatiilor de pe laptop pentru a deschide fisiere si hyperlink-uri pe smartphone sau chiar folosirea conectivitatii celulare a telefonului pe computer, printr-o singura atingere.Aceasta colaborare intre ecrane sporeste productivitatea si eficienta utilizatorilor, in special in ceea ce priveste activitatea profesionala.Ecosistemul distribuit al HUAWEI le permite utilizatorilor sa acceseze imagini intre platforme prin intermediul functiei Cross-Device Photo Gallery. De exemplu, daca un utilizator are cateva imagini pe smartphone si alte imagini pe laptop, aceasta conectivitate intre dispozitive ii va ajuta sa rasfoiasca si sa caute prin toate fisierele pe un singur ecran, cu conditia ca acestea sa fie conectate la aceeasi retea Wi-Fi AP si la acelasi ID HUAWEI. Cross-Device Photo Gallery este acum disponibila in regiunea UE si, in curand, in si mai multe tari.EMUI 10.1 marcheaza debutul international al asistentului vocal Huawei Celia. Utilizatorul tine pur si simplu apasat butonul de pornire pentru o secunda sau spune "Hei, Celia". Celia acceseaza hardware-ul dispozitivului si foloseste functiile AI pentru a recunoaste obiecte, a controla redarea media, a trimite mesaje text sau chiar facilita traducerea fata in fata.Initial, Celia va suporta trei limbi - engleza, franceza si spaniola si va fi lansata pentru modelele Huawei Mate 30 si Huawei Mate 30 Pro in Regatul Unit, Franta, Spania, Mexic, Chile, Columbia si Africa de Sud, si apoi in mai multe tari din lume, printre care si Romania.O alta marturie a inovatiei inegalabile a sistemului EMUI 10.1 este HUAWEI MeeTime, o aplicatie puternica de apelare video pentru toate scenariile.Printre numeroasele sale capabilitati se numara apelurile video Full HD de pana la 1080p intre dispozitive Huawei, in toate scenariile: in timp ce tehnologia Huawei de recunoastere faciala asigura claritatea subiectului in conditii de luminozitate scazuta, algoritmul Super Resolution compenseaza calitatea imaginii chiar si atunci cand receptia semnalului este slaba.Cu aceasta aplicatie, utilizatorii pot partaja ecranele intre ele si marca anumite zone, in cazul in care apare aceasta nevoie in timpul unei discutii.Produsele si serviciile HUAWEI sunt disponibile in peste 170 de tari, deservind mai mult de o treime din populatia lumii. Produsele si serviciile HUAWEI sunt disponibile in peste 170 de tari, deservind mai mult de o treime din populatia lumii. Compania detine 14 centre R&D in tari precum Statele Unite ale Americii, Germania, Suedia, Rusia, India si China.Huawei Consumer BG este una din cele 3 filiale ale companiei si include telefoane inteligente, computere si tablete, dispozitive purtabile si servicii cloud, etc.Cu peste 32 de ani de expertiza in domeniul telecomunicatiilor, HUAWEI ofera tehnologii inovatoare pentru consumatorii de pretutindeni.