Afacerea cu palarii care rezista de 125 de ani. Cum a fost ascuns de comunisti un utilaj esential care functioneaza si in prezent FOTO

Prin targurile vremii, intr-o caruta cu coviltir

Revenirea de dupa caderea comunismului

Dupa 1989, traditia a fost reluata si este dusa mai departe, cu succes, de nepotul fondatorului. Acesta este ajutat de fiica sa, stranepoata lui Ion Dadarlat, care conduce afacerea."Povestea noastra a inceput acum mai bine de un secol, in anul 1896 in Salistea Sibiului. Strabunicul meu, cel care a infiintat prima fabrica romaneasca de palarii a furat meseria dintr-un atelier sasesc! Imi place sa aduc povestea din spatele produsului de fiecare data cand am ocazia, deoarece sunt de parere ca intr-o societatea de consum, ca cea actuala, este extrem de important sa ne cunoastem originile si sa nu renuntam la ele. Pentru mine "Palaria Dadarlat" este mai mult decat o afacere. Este o mostenire sufleteasca ce m-a educat si format ca si om", spune Madalina Dadarlat, tanara care a preluat fraiele afacerii din Sebes dupa ce a absolvit facultatea. La inceputurile fabricii de palarii "Dadarlat" erau vremuri grele pentru artistii mestesugari romani, care luptau nu doar cu concurenta colegilor lor sasi sau unguri, ci si cu lipsa de libertati pe care o sufereau toti romanii aflati vremelnic, pe atunci, ca si Ion Dadarlat, sub stapanirea rigida a Imperiului Austro-Ungar. Fondatorul afacerii mergea prin targurile vremii, ducandu-si palariile realizate in mod artizanal intr-o caruta cu coviltir, care era si mijloc de transport, dar si pravalie ad-hoc.Ion Dadarlat si unul dintre fii, la o expozitie in Bucuresti, in 1935Datorita transhumantei, palariile pentru oieri confectionate de Ioan Dadarlat au ajuns sa fie tot mai cautate si in celelalte zone ale tarii, marturie stand in acest sens si calapoadele pastrate inca de atunci. Anii au trecut si dupa Marea Unire din 1918, afacerea cu palarii Dadarlat a inceput sa creasca, pe masura succesului de care se bucurau palariile realizate in atelierul familiei, atelier care s-a extins si modernizat continuu. Prin anul 1926 a fost achizitionata chiar si o camioneta, lucru foarte important pentru aceasta afacere, pentru a putea transporta marfa peste tot. Camioneta a luat astfel locul desagilor si al carutei cu coviltir cu care familia Dadarlat transporta palariile. O palarie de la Ion Dadarlat a ajuns chiar si la regele Carol I , dovada in acest sens fiind o fotografie pastrata mult timp in familie, dar din care, in anii regimului comunist, de teama, a fost decupata imaginea suveranului. Tot in timpul prigoanei comuniste, familia a ascuns in pamant, pentru a nu fi confiscata, o presa, un utilaj esential in confectionarea palariilor, care functioneaza si in prezent. Afacerea cu palarii a mers foarte bine, iar Ion Dadarlat a putut sa-si intretina cei opt copii la "scoli inalte", unul terminand chiar medicina la Paris, dar toti stiau sa lucreze si in atelierul familiei.Calapoade in atelierul de la Sebes. Foto: Facebook / Palaria DadarlatDupa 1989 s-a reaprins gustul pentru afaceri al multor romani si a repornit si afacerea cu palarii, de data aceasta la Sebes, intr-un atelier condus de nepotul fondatorului afacerii. Cel mai mic dintre copiii lui Ion Dadarlat, Octavian, a reinceput sa lucreze palarii alaturi de fiul sau, Dan, inginer mecanic. Trei ani mai tarziu, Dan Dadarlat a renuntat la serviciu si s-a dedicat exclusiv afacerii familiei."In 1993, munceam singur in atelierul din Sebes, iar in anul 1996 am adus primele utilaje din Germania, o linie completa pentru producerea de palarii clasice barbatesti. La inceputul anilor 2000, am diversificat gama si am inceput sa producem si palarii pentru doamne, iar in prezent palariile noastre se distribuie in peste 100 de magazine din Romania. In 2014, am dezvoltat si magazinul online, deoarece ne-am dorit sa fim mai aproape de clienti , iar produsul nostru sa ajunga direct la acestia, fara alti intermediari", spune Dan Dadarlat.Foto: Facebook/ Palaria Dadarlat De 125 de ani, palariile confectionate de familia Dadarlat au ajuns peste granita, mai intai "dincolo de munti, in Regat", iar dupa 1989 si in Europa si alte continente. La inceput, sotii Dadarlat au facut numai palarii traditionale romanesti, care se vindeau foarte bine in targuri. Sunt comenzi pe care numai atelierul din Sebes le realizeaza pentru Muntele Athos, respectiv culioanele calugarilor de la manastiri. Fabrica dispune acum de utilaje performante, iar modelele confectionate sunt atat pentru barbati, cat si pentru femei. Materia prima, lana de oaie, este asigurata tot de catre familie. Preturile unei palarii sunt cuprinse intre 100 de li si 400 de lei.Madalina Dadarlat, managerul agacerii cu palarii. Foto: Facebook/ Palaria Dadarlat"Noi am facut o traditie din lucrurile care dateaza, motiv pentru care am ales sa abordam stilul clasic. Principalele caracteristici ale stilului clasic sunt simplitatea, liniile stricte si proportiile bine determinate. In ultimele modele am adus si o nota actuala, in care am iesit putin din tipare cu palarii cu borduri mai largi sau culori vibrante", afirma Madalina Dadarlat.