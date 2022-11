Sales Team UPgrade 2016 - Evenimentul directorilor de vanzari

Revista CARIERE, cu sprijinul Asociatiei Nationale a Vanzatorilor Profesionisti, organizeaza cea de-a doua editie a evenimentului Sales Team UPgrade, pe 19 octombrie, la Hotel Arc de Triomphe din Bucuresti.

Evenimentul abordeaza cele mai importante provocari din zona de business, aducand in prim-plan modificari in segmentele de piata online, offline, e-commerce, precum si strategiile cele mai bune pentru imbunatatirea rezultatelor si mai ales solutiile necesare performantei individuale si de echipa.

Sales Team UPgrade este un eveniment dedicat profesionistilor in vanzari si afaceri, managerilor care inteleg ca succesul unui lider se afla in stransa legatura cu performanta si afirmarea echipei sale.

Audienta va fi formata din aproximativ 100 de manageri de vanzari cu putere de decizie si impact direct asupra performantei companiilor din care fac parte. Participantii se vor bucura de o experienta de invatare si relationare de calitate, cu prezentari, sesiuni interactive si workshopuri orientate catre cresterea performantei echipei de vanzari.

La fel ca prima editie, conferinta de vanzari din acest an se va deschide cu un panel de discutii, subiectele dezbaterii fiind concentrate pe performanta oamenilor de vanzari, pe tipologia vanzatorului ideal si felul in care aceasta a evoluat in ultimul timp.

In continuarea panelului, Cristina Barbu, Microsoft Applications and Services Bussiness Group Lead at Microsoft Romania va sustine o prezentare pe tema productivitatii in domeniul vanzarilor, in contextul fenomenului de transformare digitala: "Reinventing Productivity for Digital Transformation: Empowering Sales Champions!", iar cea de-a doua parte a evenimentului va cuprinde sesiuni interactive:

Sales Process vs. Buying Process ‒ alinierea celor 2 procese si intelegerea comportamentelor celor 2 actori: cumparator si vanzator;

Ce facem si ce NU facem cand transformam un departament de vanzari;

Ii vom avea alaturi de noi pe: Cristina Barbu, Microsoft Applications and Services Bussiness Group Lead at Microsoft Romania, Marius Decuseara-Brandenburg, Managing Partner Trend Consult, Andreea Baciu, Managing Director Qualians, Nadia Homoc, Director Comercial Urgent Cargus, Dr. psih. Doru Dima, CEO Romania Great People Inside Romania, Cornel Fratica, Director de Vanzari Idea Bank, Cristian Udrescu, Director Executiv si Membru Fondator Asociatia Nationala a Vanzatorilor Profesionisti.

Parteneri: Microsoft Romania, Great People Inside, Qualians.

Parteneri media: Revista HR Manager, Biz, Wall-Street, Forbes, Doingbusiness.ro, Ziare.com, Business24.ro, RisCo, Camera de Comert Romano-Olandeza.

Mai multe detalii despre speakeri, agenda si inscriere puteti gasi pe website-ul dedicat evenimentului: www.salesteamupgrade.ro sau la: laura.gheboianu@cariereonline.ro, tel: 0726 768 079.