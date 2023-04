Trei vinuri romanesti premiate cu aur si argint la Bordeaux

Trei vinuri romanesti produse de casa de vinuri Domeniul Coroanei Segarcea au luat doua medalii de aur si una de argint la concursul Challenge International du Vin, care s-a desfasurat la inceputul lunii aprilie, in zona viticola Bordeaux, potrivit unui comunicat transmis vineri de companie.

Cele trei vinuri castigatoare sunt un Sauvignon Blanc, un Chardonnay si un cupaj de Feteasca Alba, Chardonnay, Sauvignon Blanc si Pinot Gris. Acestea au fost premiate cu Medalia de Aur pentru Sauvignon Blanc 2011, Medalia de Aur pentru Onoare 2011 si Medalia de Argint pentru Chardonnay 2011.

La editia din acest an a concursului Challenge International du Vin au fost degustate 4.360 vinuri, provenite din 28 tari.

Rezultatele concursului desfasurat la Bourg et Blaye, in regiunea Bordeaux, s-au publicat vineri. Concursul este agreat de Comunitatea Europeana din 1986 si se desfasoara conform reglementarilor 'Codului International de Practici Oenologice pentru Vie si Vin'. Prima editie a avut loc in 1976, iar anual, juriul care degusta fiecare vin este unul mixt, format din viticultori, oenologi, distribuitori si consumatori.

Vinurile Domeniul Coroanei Segarcea au obtinut diverse medalii la concursurile internationale de profil in anii anteriori. Printre acestea se numara Sauvignon Blanc 2011 - Medalie de Aur la Selections Mondiales de Vins, Canada 2012, Sauvignon Blanc 2009 - Medalie de Aur la Concours Mondial de Bruxelles, Belgia 2010, Tamaioasa Romaneasca 2011- Medalie de Aur la Vinalies Internationales, Franta 2012, Tamaioasa Romaneasca 2011- Medalie de Aur la Los Angeles International Wine & Spirits Competition, SUA 2012, Merlot 2007 - Medalie de Aur si 'Cel mai bun Merlot din Romania" la Mondial du Merlot, Elvetia 2010.