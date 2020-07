Ce este un aparat dentar?

Majoritatea persoanelor pot apela la un astfel de aparat, adica la un tratament ortodontic. Fie ca vorbim de adulti, copii, femei sau barbati. Totusi, una din conditiile principale este ca gingia si osul sa fie sanatoase.La copii se apeleaza la un aparat dentar de la varsta de 7 ani, iar la adulti acestea sunt eficiente chiar si persoanelor cu varsta de 70 de ani.Practic nu conteaza varsta, atata timp cat iti faci curajul sa apelezi la un astfel de tratament pentru a-ti rezolva problema dintilor.Un aparat dentar este acel dispozitiv care te ajuta sa rezolvi problemele dintilor (naturali si definitivi) si a maxilarelor (in unele cazuri).Chiar daca sunt si persoana care nu agreaza purtarea unui astfel de aparat, deoarece este inestetic, acesta are un rol extrem de important pentru pacient. Acela de a corecta pozitia dintilor!Se cunoaste faptul ca persoanele care au probleme cu dintii, nu neaparat cu pozitionarea lor, ci si cu cariile, dinti de culoare galbuie, etc, se feresc sa zambeasca.Cu ajutorul unui aparat dentar poti rezolva prima problema, adica sa-ti corectezi pozitionarea dintilor definitivi. In acest fel o sa ai un zambet frumos si sanator, dar si o sa-ti recapeti increderea in tine.Un alt aspect importat la folosirea aparatului dentar este faptul ca, dintii aliniati corespunzator, se pot igieniza mai corect. In acest fel nu se favorizeaza fracturarea dintilor si aparitia cariilor.Exista foarte multe clinici in Romania care se ocupa cu tratamentul ortodontic, ca de exemplu Clinica Dentara Delta Cinic Dent din Bucuresti. Poti sa apelezi la foarte multi medici stomatologi din aceasta clinica, inclusiv la dr. Durbac.Pretul unui aparat dentar variaza destul de mult si este direct influentat de trei aspecte:* Clinica la care doresti sa apelezi* Materialele utilizate in aparatul dentar* Experienta medicului stomatologExista si parti bune, ca de exemplu clinica mentionata mai sus, acolo unde poti sa platesti si in rate. In acest fel poti sa scapi de povara unei plati foarte mari intr-un timp foarte scurt.Existand mai multe tipuri de aparate dentare, ca de exemplu aparatul dentar mobil, metalic sau chiar si cu safir, iar preturile pot sa porneasca de la 1.000 lei si sa ajunga chiar si la peste 12.000 lei (in general pentru aparatul dental invizibil lingual).Recomandarea mea este sa apelezi la o clinica cunoscuta, sa cauti feedback-uri despre ea si, mai important, sa alegi un medic stomatolog cu experienta.Chiar daca preturile sunt mici, mai bine sa platesti ceva mai mult si sa ai servicii de calitate, decat sa ai probleme ulterioare. In plus, un medic cu experienta te poate indruma si sfatui care este cel mai bun aparat pentru tine, iar calitatea procedeului va fi foarte buna.