Ozana Moraru, despre afacerea echitatiei: Autoritatile nu se implica deloc

Ozana Moraru, fondatoarea clublui de echitatie Equestria si a clinicii oftalmologice Oculus, face tot posibilul sa promoveze echitatia, ca sport, dar si ca mod de viata.

Zilele acestea e prezenta la Tancabesti, unde organizeaza Salonul Calului, eveniment prin care incearca, si reuseste tot mai mult, sa aduca din ce in ce mai multi oameni spre echitatie.

Eforturile sale au fost rasplatite inzecit: In cadrul evenimentelor de saptamana trecuta i-a fost inmanata Diploma de Inalt Patronaj al Altetei Sale Regale Principele Nicolae al Romaniei, iar concurentii straini au fost impresionati ca au gasit in Romania o astfel de competitie-spectacol.

Echitatia are potential urias ca idee de afacere, dar in Romania lipsesc, din pacate, mai multe parghii pentru dezvoltarea businessului ecvestru, explica Ozana Moraru, pentru Business24.

"Incepand de la dificultatile cu care se confrunta orice investitor mic-mediu (a se vedea numeroasele taxe, culminand cu "taxa de stalp"), continuand cu lipsa unei infrastructuri pentru transportarea cailor (sportivii straini sunt retinuti in a veni la concursurile noastre cu cai dupa ei, din cauza drumurilor si a duratei de transport mult prea mare in comparatie cu orice loc din Europa) si terminand, poate cu lipsa personalului calificat in orice domeniu al activitati ecvestre - sportivi, antrenori, personal acreditat pentru concursuri internationale, potcovari, veterinari, nutritionisti, etc, etc.

Autoritatile nu se implica deloc, se pare, asa ca esti de unul singur complet daca vrei sa faci ceva. E foarte usor sa te descurajezi, din pacate", mai spune aceasta.

