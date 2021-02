Seful Protectiei Consumatorului, catre cei care vor sa cumpere martisoare sau bijuterii: "Si ambalajul conteaza foarte mult. Verificati ca snurul sa nu se desprinda"

"Nu cumparati martisoare cu ambalajul rupt!"

"Contrafacerile in domeniul metalelor pretioase sunt multe si pot imbraca diferite forme, precum imitatiile, deoarece exista mai multe metale si aliaje ce pot semana vizual cu metalele pretioase. Atunci cand sunt realizate bijuterii sau alte obiecte din aceste metale, ele ar putea induce in eroare si un ochi mai experimentat decat al consumatorului obisnuit, daca nu se realizeaza o analiza specifica", a declarat pentru AGERPRES Paul Anghel, oferind exemplu unui lant din metal comun cu verigi terminale si inchizator din aur.La fel ca si in cazul metalelor pretioase, exista o serie de contrafaceri intalnite in domeniul pietrelor pretioase. Imbracand forme chimice diverse, de la banale sticle si materiale reproduse sintetic, toate aceste imitatii sunt periculoase intrucat suntaproape imposibil de depistat fara o analiza riguroasa de laborator. "In sens larg, absolut orice piatra care nu este ce sustine descrierea sa, reprezinta o imitatie", spune comisarul ANPC.De asemenea, acesta a dat exemplul umpluturilor, mai ales ca uneori constructia sau modelul unei bijuterii prezinta cavitati ce pot fi umplute in mod nepermis cu metal comun, cu metal pretios cu titlu inferior sau chiar cu alt metal pretios decat cel de la suprafata. Aceste cavitati sunt inchise cu abilitate, umplutura nepermisa devenind practic "invizibila" ochiului neavizat. Daca un obiect din metal pretios, are si elemente din metal comun sau otel, datorate designului, orice producator serios, specifica pe aceste elemente componente cuvantul "Metal" sau "Steel".Alte produse gasite pe piata de ANPC in urma unor controale sunt cerceii umpluti cu pilitura de plumb, cruce pandantiv din aur sau delfin pandantiv cu umplutura nepermisa din pilitura de plumb pentru marirea artificiala a greutatii.Potrivit sursei citate, exista obiecte din metal comun acoperite cu un strat subtire de metal pretios (lant contrafacut in greutate de 69,28 grame - la exterior aur si in interior metal comun), iar aceste obiecte nu pot fi depistate decat dupa o analiza a obiectului facuta de catre specialisti.In tot acest context, Paul Anghel sfatuieste consumatorii sa tina cont de cateva recomandari, respectiv de locul de unde alegem sa cumparam martisoarele, pentru ca acestea se vand peste tot, la tarabe, supermarket-uri, magazine de bijuterii si targuri de cadouri organizate in perioada premergatoare zilelor de 1 si 8 martie."Daca optam pentru o bijuterie fina din aur, argint sau batuta cu pietre semipretioase, ar fi bine sa o cumparam numai din magazine autorizate care vand bijuterii. Un martisor din argint vandut la colt de strada si care costa cativa lei nu poate fi din argint!Oferirea drept martisor a unei bijuterii din metal pretios, cu sau fara pietre pretioase, a devenit din ce in ce mai obisnuita, astfel ca piata metalelor pretioase ofera o gama foarte larga de produse, de la clasicele modele de martisoare la bijuteriile foarte sofisticate", spune el.De asemenea, consumatorii trebuie sa fie atenti la ambalaj, respectiv un plic, o cutiuta, un saculet, indiferent ce martisor vor alege. "Nu cumparati martisoare cu ambalajul rupt, mototolit, murdar sau patat. Si ambalajul conteaza foarte mult. Verificati ca snurul sa nu se desprinda, sa nu se desire si sa fie de calitate. Pentru consumatori, informarea poarta un rol esential inainte de cumpararea propriu-zisa", avertizeaza Paul Anghel.In opinia sa, cel mai important lucru, care trebuie luat in considerare atunci cand se cumpara acest tip de produse, este increderea pe care o ofera furnizorul de astfel de bunuri.De exemplu, unul din lucrurile de care trebuie sa se tina seama, referitor la increderea conferita de furnizor, este autorizatia eliberata de catre ANPC operatorilor economici care desfasoara operatiuni cu metale pretioase, a carei copie trebuie sa fie afisata intr-un loc vizibil, in interiorul magazinului."Sfatuiesc consumatorii sa evite cumpararea martisoarelor din metale pretioase si/sau pietre pretioase de la vanzatorii ambulanti. Achizitionarea martisoarelor/bijuteriilor din metal pretios trebuie sa se faca de la operatorii economici autorizati de catre ANPC sa efectueze operatiuni cu metale pretioase.Consumatorii trebuie sa se sa se fereasca de oferte de vanzari nesolicitate, de vanzatorii ambulanti sau care se afla in spatii neautorizate pentru comercializarea unor astfel de produse. Directia Metale Pretioase din cadrul ANPC, dispune de laboratoare de analiza si personal specializat pentru analizarea si expertizarea obiectelor din metale pretioase si pietre pretioase", transmite comisarul ANPC.Astfel, la achizitionarea martisoarelor/bijuteriilor din metal pretios consumatorii trebuie sa solicite informatii complete despre produs, pret, conditii de cumparare; sa se asigure ca primesc un Certificat de calitate in original, care trebuie sa contina obligatoriu: detalii corecte, precise si complete referitor la produsul cumparat (tilul metalului, natura pietrelor etc); datele de identificare ale operatorului economic de unde se achizitioneaza produsul; sa se asigure ca primesc factura fiscala sau bonul fiscal care sa justifice achizitionarea produsului; sa ceara informatii suplimentare despre garantia oferita produsului si eventualele probleme de service ce pot sa apara; sa verifice politica, respectivului operator economic, de returnare a bunurilor, in cazul aparitiei unor defecte ulterioare.In urma actiunilor de control desfasurate in anii trecuti de catre comisarii ANPC au fost depistate o serie de abateri precum: lipsa marcii de certificare ANPC sau de garantie proprie pentru martisoare si bijuterii din argint; lipsa informatiilor privind calitatea pietrelor continute de martisoarele si bijuteriile din aur sau argint comercializate; lipsa certificatelor de garantie la comercializarea ceasurilor din argint.Nu in ultimul rand, au mai fost depistate nereguli in ceea ce priveste lipsa indicarii datei de incepere si de incetare a promotiei in cadrul careia se comercializau martisoare si bijuterii din aur si argint, nepoansonarea martisoarelor din argint, combinate cu metal comun, cu marcile impuse de prevederile legale, lipsa afisarii preturilor si lipsa buletinului de verificare metrologica a cantarulul pentru bijuterii.