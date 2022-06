De la o schita pe un servetel la un magazin online de haine - afaceri de succes pe Internet Interviu

Pasiunea pentru moda a doua surori s-a transformat intr-o afacere de succes. Povestea magazinului lor online de haine a inceput de la o discutie banala si de la o schita realizata pe un servetel de hartie, intr-un restaurant.

Andra si Raluca Barchi au lansat Wardrobe-B.ro in septembrie 2012, din dorinta de a aduce produse de lux in tara noastra, la preturi cat mai accesibile.

Sfatul pentru tinerii antreprenori "ar fi ca fiecare sa porneasca un business din pasiune si sa nu fie ghidati doar de dorinta unui succes pe plan material. Trebuie sa urmezi un plan de afaceri si sa ai rabdare sa treci prin toate etapele", a precizat Raluca Barchi, intr-un interviu acordat Ziare.com.

De asemenea, ea ne-a mai precizat care sunt capcanele unei afaceri online, cat de greu este sa pornesti un business de la zero si cat de interesati de moda sunt romanii.

Cum a venit ideea afacerii Wardrobe-B? De ce ati ales un magazin online de haine cu haine de lux si nu unul fizic sau cu produse mai accesibile?

Ideea de a deschide magazinul online Wardrobe B a venit din nevoia de a gasi haine si accesorii de lux la preturi accesibile pe piata romaneasca, produse care sa nu atraga prin logo, ci prin design si calitate. In spatele proiectului se afla doua fete pasionate de moda: eu si sora mea, Andra.

Am ales magazinul online pentru inceput deoarece reprezenta o varianta usoara pentru a ne face cunoscuti pe piata din Romania. Acum lucram la amenajarea magazinului fizic Wardrobe-B, pe care spera sa il deschidem in maxim o luna.

Accesibilitatea si luxul sunt o chestiune de subiectivitate si perspectiva si tin, in mod special, de grupul-tinta pe care il alegi.

Care au fost pasii demararii afacerii? Cine v-a ajutat? Cum ati obtinut finantarea?

Afacerea a inceput in joaca, mai mult ca un hobby, schitat pe un servetel in timpul unei discutii la cafea cu sora mea. Am fost suficient de norocoase sa avem sansa de a ne transforma pasiunea in cariera.

Pentru partea de finantare, a fost un avantaj faptul ca am pornit business-ul printr-o platforma online, lucru ce ne-a oferit o anumite flexibilitate.

Cat de pasionati sunt romanii de haine si de accesorii de lux? Cum au mers vanzarile in 2012?

Pasiunea pentru moda si lux a romanilor este un subiect de interes si pentru noi, motiv pentru care incercam sa fim la zi cu cerintele de pe piata si sa ne ajustam strategia de business dupa nevoile prezente. Pentru mine, anul 2012 este relevant doar incepand cu luna septembrie, din momentul lansarii magazinului online www.wardrobe-b.ro.

In ceea ce privesc vanzarile este greu de evaluat daca au fost mici sau mari, deoarece propunem o gama de produse exclusiviste motiv pentru care nu ne prea putem compara in vanzari cu alte magazine de haine si/sau accesorii.

Evaluand vanzarile, am decis la mai putin de un an sa deschidem un magazin fizic in zona Piata Rosetti, pe strada Hristo Botev.

Ce inteleg romanii prin conceptul de a fi la moda?

Gusturile nu se discuta. Este la moda ceea ce iti place si ce iti sta bine. Noi incercam sa oferim consultanta clientului pe ceea ce il avantajeaza si nu neaparat pe un anumit trend. Produsele noastre pot fi purtate si anul urmator, fara a fi considerate demodate sau iesite din tendinte. Pentru noi, stilul personal este mai important decat un trend trecator.

Au apelat vedete autohtone la magazinul Wardrobe-B?

Imediat dupa lansare, produsele au intrat foarte repede in atentia vedetelor din Romania, iar, din acel moment, nu au existat multe evenimente modene la care sa nu apara haine sau accesorii de la magazinul online Wardrobe-b.ro, purtate de catre vedete consacrate.

Care a fost cel mai scump produs pe care l-ati avut in magazin?

Piesele cele mai valoroase pana acum au fost bratarile din piele de pisica de mare, ornamentate cu pietre pretioase si aur roz, dar si gentile fabricate tot din piele de pisica de mare.

Care sunt avantaje si dezavantaje ale unui magazin online comparativ cu unul clasic?

Avantajele sunt nenumerate. De la investitia minima, diversitatea produselor, flexibilitatea clientului de a petrece oricat de mult timp in fata produselor, sa poata comanda de oriunde, livrarea fiind rapida iar probarea se face in intimitate. Dezavantajul il reprezinta lipsa contactului direct cu clientul, eventualele sfaturi pe care stilistii nostri le pot oferi, motiv pentru care am decis sa deschidem si un magazin fizic.

Cat de greu ii este unui student din Romania sa inceapa o afacere? Se poate baza pe finantare sau ajutor de la stat? Dar fonduri europene? Pe care dintre acestea doua le recomandati?

Ca orice alta afacere, inceputul este greu, indiferent ca esti student sau nu. In cazul meu, a fost vorba de un hobby, iar din acest motiv am trecut mai usor peste dificultati. In plus, am avut un sprijin de la parinti, fara de care nu ne-am fi putut descurca si, nu in ultimul rand, pe mine m-a ajutat foarte mult faptul ca am inceput aceasta afacere impreuna cu sora mea, care deja avea experienta in domeniu.

Din pacate, nu am putut accesa niciuna dintre cele doua metode de finantare (de la stat sau fonduri europene - n.red.), prin urmare nu pot recomanda decat ca fiecare sa isi decida propria strategie de business in functie de posibilitati, timpul de care dispune pentru a pune pe picioare o afacere. De asemenea, este foarte important sa faci ceea ce iti place, pentru ca atunci mereu gasesti o cale.

Ce ii sfatuiti pe tinerii care vor sa isi deschida un magazin online? Care ar trebui sa fie investitia initiala in afacere si in cat timp ar scoate profit?

Sfatul meu ar fi ca fiecare sa porneasca un business din pasiune, sa nu porneasca ghidati doar de dorinta unui succes pe plan material. Trebuie sa urmezi un plan de afaceri si sa ai rabdare sa treci prin toate etapele unui business. Mai mult, trebuie sa isi caute parteneri de incredere si sa nu se grabeasca sa porneasca la drum, pana cand nu are certitudinea ca alege varianta corecta.

Investitia si profitul difera de la business la business, iar faptul ca incepi un business nu inseamna neaparat ca o sa fie si un succes din prima. Este nevoie de munca sustinuta, ambitie si multa rabdare.

Care sunt marile capcane ale unui magazin online?

Un magazin online poate fii foarte usor realizat, dar mai greu de facut vizibil publicului-tinta, in ciuda aparentelor. Un site tanar apare mai greu pe primele pagini in motoarele de cautare, partea de optimizare dureaza destul de mult si trebuie facuta sustinut, pentru a putea sa ajungi sa ai o pozitie buna in motoarele de cautare.

In plus, oamenii sunt reticenti cand vine vorba de cumpararea online, pentru ca nu pot incerca produsul, mereu exista o sansa ca produsul cumparat sa nu fie masura corecta, sau culoarea sa nu fie asa cum si-a imaginat-o. Vorbim totusi despre o "lume" virtuala.

In afara, oamenii sunt mai increzatori in cumparaturile facute online, pentru ca stiu ca au drepturi si ca produsele pot oricand sa fie returnate si schimbate pe un alt produs, sau ca pot sa primeasca banii inapoi. Iar toate astea pentru ca iti dau timp si citesc si partea de termeni si conditii de pe site-uri si sunt astfel mult mai informati.

Cat investiti in publicitate si in brand awarness? Cat de importante sunt retelele sociale pentru dezvoltarea unei afaceri?

Nu stiu cum este in alte afaceri, dar in business-ul nostru ne bazam mai putin pe retelele de socializare, tocmai pentru ca ne axam pe un grup de clienti care nu este neaparat prezent pe astfel de site-uri. Oricat investesti in publicitate, cea mai buna reclama ramane satisfactia clientului.

Suntem bineinteles activi pe Facebook, Pinterest, Instagram, lucram cu bloggeri si cu diferite reviste, dar suntem amandoua convinse ca adevarata reclama ne-o fac clientii nostrii fideli, care duc mai departe vorba despre serviciile si produsele noastre.