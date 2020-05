evoMAG aniverseaza 15 ani si creste cu 40% capacitatea depozitului

Ziare.

, spune, pe fondul cererii mai mari si a schimbarii comportamentului de consum al clientilor., mai spune Mihai Patrascu, mentionand ca, in general, oamenii cu cautat furnizori cu experienta, cu branduri puternice in piata si au ales jucatorii mai cunoscuti.Pe langa cererea in crestere din ultimele doua luni, viteza de implementare a deciziilor a contribuit la majorarea vanzarilor evoMAG, angajatii companiei reusind ca, intr-o singura zi, sa faca tranzitia de la desfasurarea activitatii la birou, la cea in regim home office, iar evoMAG sa fie in tot acest timp 100% operational., mai spune Mihai Patrascu.Pentru a marca 15 ani de activitate, evoMAG desfasoara o campanie aniversara, cu promotii la 50.000 de produse si reduceri ce ajung pana la 65%. Reducerile pot fi accesate pana pe 17 mai. evoMAG este una dintre cele mai importante companii din industria de comert electronic din Romania. Magazinul online comercializeaza peste 170.000 de produse din domeniile IT&C, electrocasnice, auto, de ingrijire personala, sport & fitness, asigurari si produse destinate nou-nascutilor.evoMAG.ro este vizitat zilnic de peste 60.000 de persoane, iar peste 80% dintre clienti ar recomanda magazinul pentru calitatea serviciilor oferite.evoMAG este companie romaneasca de familie, fondata in 2005, de Mihai Patrascu, care ocupa, in continuare, pozitia de director general.Mai multe informatii despre evoMAG, produsele si serviciile oferite se gasesc si pe pagina de Facebook a companiei si pe canalul de YouTube