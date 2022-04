Exportul de globuri si vanzarea online de brazi, afaceri profitabile pe timp de iarna

Afacerile cu globulete produse in Romania sau cele cu brazi comandati online merg extrem de bine in perioada iernii. Cei care cauta un job de sezon pot face si ei bani buni, avand in vedere ca pentru un rol de Mos Craciun la o petrecere de cateva ore acestia pot primi si 200 de lei.

Globurile romanesti nu ajung insa in pomii de Craciun de la noi din tara, ci in cei ai americanilor sau ai germanilor. Asta pentru ca brazii romanilor sunt impodobiti cu globuri din plastic importate din China, iar globurile romanesti, din sticla si pictate manual, merg la export.

Producatorii de globuri de la Cluj, Sibiu, Pucioasa si Curtea de Arges, prefera sa-si trimita marfa in strainatate, caci la noi nimeni nu se indura sa dea sapte euro pe un glob realizat in tara noastra, scrie Incont.ro.

De exemplu, Rom-Handcraft, o mica fabrica de globuri la Curtea de Arges, cu doar cinci angajati, exporta anual un milion de globuri si figurine (Mos Craciuni, pasari si casute). Acestea ajung in Germania sau in Statele Unite. Alte circa 6.000 de bucati sunt personalizate si apoi cumparate de firme autohtone.

Banii care se incaseaza nu sunt deloc putini, firma in cauza ajungand la un milion de lei din vanzarea de decoratiuni romanesti de Craciun, in 2009.

Pentru ca tot mai multi romani aleg sa-si cumpere pomul de Craciun de pe site-urile online, aceasta afacere se dezvolta si ea de la an la an. Pretul unui astfel de pom, fara ornamente, importat din Danemarca, variaza intre 100 de lei, pentru unul de un metru, si circa 25.000 de lei pentru unul de 12 metri. Brazii romanesti pot fi cumparati un pret mai mic, intre 59 si 169 de lei, pentru unii de 1,5 metri si 2,5 metri.

