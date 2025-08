Cifre dramatice: câți antreprenori mai au încredere că economia României merge într-o direcție pozitivă

Încrederea antreprenorilor români în deciziile guvernanților privind evoluția pozitivă a economiei naționale este la pământ. Florin Jianu, fost președinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), actual senator PSD, a lansat avertismentul.

Cu ocazia lansării celei de-a 23-a ediții a Carte Albe a IMM-urilor, studiu realizat pe un eșantion de peste 1.000 de IMM-uri în perioada ianuarie-februarie 2025, Jianu a vorbit despre datele unui studiu realizat recent. Încrederea în evoluția situației economice a României a scăzut dramatic, la 35% în 2025, față de 50% în 2024 și 61% în 2023.

„Încrederea în evoluția situației economice a României a scăzut dramatic, la 34,69% în acest an, față de 49,95% în 2024 și 61,22% în 2023, când antreprenorii credeau într-o evoluție mai bună a acesteia. Practic, doar unul din trei antreprenori consideră în acest moment că evoluția economiei va fi mai bună sau la fel de bună”, a comentat Jianu, citat de Bursa.

Mesajul mediului de afaceri pentru guvern

Florin Jianu a prezentat și propunerile pentru susținerea mediului de afaceri, așa cum rezultă ele din Carta Albă a IMM-urilor pentru anul 2025:

Ads

„Așa cum am spus în repetate rânduri, accentul trebuie să fie pe stimularea economiei, pe stimularea investiției, pe stimularea antreprenoriatului, în diverse forme ale ei. Sunt propuneri în zona de stimulare a economiei, de majorare a amortizării de 30% pe an, de reducere treptată a impozitului pe profit începând cu anul 2028, cu câte 1% pe an, pentru ca în anul 2032 povara fiscală să fie sub 25% față de 30% cât este în prezent, de susținere a economiei verzi, a e-mobilității și de extindere a alocației pentru cercetare-dezvoltare-inovare.

Aceste propuneri nu sunt venite din neant, ci luate din realitate. Germania tocmai a făcut aceste lucruri. Într-o perioadă în care motoarele economice descresc, în care nu mai găsim apetență pentru creșterea economică, inițiativele publice trebuie să fie de stimulare.”

Ads