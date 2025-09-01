Antreprenoriatul feminin în 2025. Reușesc femeile în business pe cont propriu sau se lovesc de un zid de misoginie?

Faptul că România continuă să aibă o cultură profund machistă inclusiv în anul 2025 este o realitate, iar cel mai bun indicator pentru acest lucru este simpla realitate socială. Este suficient să deschizi televizorul sau să urmărești știrile, pe orice mediu, și să vezi cum femeile sunt în continuare denigrate în România, de la cazurile cele mai grave, de violență, până la cele de afirmare socială, în care, spre exemplu, femeilor li se cer favoruri ca să urce treptele profesionale sau de educație, iar din acest ultim punct de vedere cazurile Bulai și Pieleanu sunt binecunoscute.

Lucrurile devin însă și mai complicate în momentul când româncele, pentru care independența a devenit un lucru de la sine înțeles, doresc să se afirme în afaceri, zonă unde bărbații români - în virtutea unei percepții larg răspândite în societatea românească - par echipați „natural” în virtutea unor atribute pe care o parte din aceeași societate le asimilează mai ales bărbaților: determinare, curaj, apetit pentru risc etc. Faptul că această parte a societății greșește însă este atestat de foarte numeroasele exemple de antreprenoare care au reușit în România, ceea ce nu înseamnă însă că neînțelegerea asupra rolului femeii în societate, inclusiv în ce privește ideea de business, nu persistă.

Pentru a lua pulsul situației de moment din acest punct de vedere, prin urmare, Ziare.com a stat de vorbă cu mai multe antreprenoare, din domenii diferite, pentru a înțelege ce le animă pe acestea în parcursul profesional independent, dar și care sunt provocările de care s-au lovit.

Ads

Partea întâi. Patru femei vorbesc despre antreprenoriatul feminin

Una dintre acestea este Oana Boca, manager cultural și un nume foarte cunoscut în acest mediu, care spune că întâmplarea face să fi recitit recent o carte chiar pe această temă.

„Este vorba despre Psihologia femeii, de Karen Horney, fost medic psihiatru și psihanalist de orientare neofreudiană. Horney a fost printre primii psihanaliști (anii ’20–’30) care au abordat femeia dintr-o perspectivă proprie, concentrându-se pe experiența și realitatea psihologică feminină, în loc să o interpreteze prin prisma unui model masculin. Autoarea vorbește despre ideologii falocentrice, presiunea socială asupra comportamentului femeilor, masochismul cultural și efectele limitative ale stereotipurilor asupra dezvoltării personale”, arată Oana Boca.

Astfel, explică ea, în antreprenoriat aceste ideologii persistă subtil: femeile se pot confrunta cu așteptări legate de roluri tradiționale, dificultăți în accesul la finanțare sau rețele de sprijin și presiunea de a-și legitima succesul într-un domeniu adesea dominat de bărbați.

Ads

Pe de altă parte, Iulia Blagu, antreprenoare în domeniul agriculturii, spune că antreprenoriatul feminin traversează, alături de întreg mediul privat, o perioadă foarte dificilă, în care instabilitatea financiară a țării influențează semnificativ evoluția activității economice.

Din acest punct de vedere, prin urmare, spune ea, antreprenoarele au avantajul de a se adapta cu mai multă ușurință și de a transforma business-ul pe care îl conduc.

„Femeile sunt obișnuite să vadă soluții în loc de probleme și să jongleze cu multiple roluri, iar în miezul unei crize aceste aspecte se transformă într-o superputere”, spune Iulia Blagu.

Revenind la lectura propusă de Oana Boca pentru decriptarea situației, aceasta adaugă faptul că provocarea reală nu este inerentă femeii, ci socială: depășirea stereotipurilor și crearea unui spațiu în care să-și exprime talentul și viziunea fără compromis.

„Adaptând perspectiva lui Horney, am putea spune că succesul în antreprenoriatul feminin presupune afirmarea autonomiei, construirea unor rețele de sprijin și valorificarea empatiei și a talentului natural pentru a crea comunități solide”, continuă Oana Boca.

Ads

Totodată, aceasta mai arată faptul că succesul femeilor în antreprenoriat nu stă doar în ceea ce realizează, ci în cum creează legături și comunități solide în jurul lor.

În același timp, o antreprenoare din domeniul relațiilor publice cu care Ziare.com a stat de vorbă, Mihaela Tudor, arată că antreprenoriatul feminin astăzi nu este despre expansiune, ci despre supraviețuire.

„Muncim ca să plătim taxe și salarii, nu ca să construim pe termen lung. Avem un număr record de falimente, iar în loc ca decidenții să creeze condiții pentru ca banii să circule corect, pun și mai multă presiune pe cei care rezistă. Dacă ar colecta echitabil de la toți, ar câștiga și statul, și antreprenorii. Așa, cele mai expuse sunt IMM-urile, care cad una câte una”, completează aceasta.

Pe de altă parte, Mihaela Tudor adaugă că presiunea te face să te întrebi dacă mai merită.

Mai ales că, spune ea, ai oricând opțiunea să deschizi o afacere în altă parte și să lucrezi la nivel european – și nu doar european – în special în servicii.

Ads

O altă antreprenoare cu care Ziare.com a stat de vorbă este Mirela Secan, antreprenoare în domeniul energiei, coordonatoarea evenimentului de profil Energy Expo.

Aceasta crede că lucrurile s-au schimbat mult în România, cel puțin în ultimii ani, iar femeile au început să prindă mai mult curaj să-și deschidă propria afacere sau să accepte poziții de conducere și de coordonare a echipelor.

Mirela adaugă de asemenea faptul că avem o rată ridicată, de aproape 40% dintre antreprenori – femei, iar un sfert dintre companiile active sunt conduse de femei de afaceri, diferența făcând-o, mai spune ea, rata de profitabilitate mai mare față de o companie condusă de un management masculin.

„Cea mai mare provocare pentru o femeie îl reprezintă echilibrul dintre viața profesională și cea personală, iar aici, uitându-mă direct la mine - mamă singură cu doi copii, devine destul de dificil, pentru că sunt implicată în majoritatea deciziilor din casă, în creșterea și educarea copiilor, în îngrijirea lor și crearea unui mediu propice dezvoltării, precum și în rezolvarea tuturor situațiilor curente, de la achitarea facturilor, până la dus mașina la service sau cumpărăturile care, în cazul nostru, se fac mai mult online. Însă cu puțină imaginație și multă organizare, nimic nu este imposibil”, completează aceasta.

Ads

Partea a doua. De la „misoginia nu definește esența domeniului” la „situații misogine constante”

Cât privește subiectul mult mai dificil al misoginiei, Oana Boca este conștientă că există teritorii unde lupta dintre genuri poate fi profund nedreaptă, însă nu crede că acesta este cazul domeniului cultural.

„Sigur, au existat și momente în care am întâlnit atitudini misogine – ar fi naiv să spun că nu –, dar ele nu definesc esența acestui domeniu. Nu în România / Europa anului 2025. Astăzi, în mediul artistic, dificultățile apar mai degrabă pe alte paliere: accesul la resurse, susținerea proiectelor pe termen lung, găsirea unui public dispus să investească în cultură chiar și în vremuri economice dificile”, continuă Oana Boca.

Totodată, aceasta crede că misoginia există în structura socială mai largă, însă în domeniul în care activează miza nu este atât despre gen, cât despre cum reușim să demonstrăm relevanța și valoarea culturii în societate – nu să demonstrăm că femeile pot face cultură, ci că societatea nu-și poate permite să trăiască fără ea.

Ads

Pe de altă parte, dat fiind mediul în care activează, Iulia Blagu are o viziune diferită, explicând faptul că, din nefericire, mediul de afaceri este încă influențat de mentalități misogine, mai ales în domenii tradițional dominate de bărbați, precum agricultura, construcțiile sau transportul.

„Și eu am întâlnit, pe parcurs, situații în care am întâmpinat rezistență și atitudini condescendente. Inclusiv punerea sub semnul întrebării a întregii mele pregătiri. Deși frustrant la început, am înțeles că mentalitățile sunt greu de schimbat și că drumul meu profesional nu va fi influențat de nimeni altcineva în afara mea. Am învățat să setez limite mult mai clare și cu mai multă fermitate, să combat prin argumente pertinente, să fiu mai bine documentată în domeniu, să las rezultatele să îmi fie carte de vizită și, mai ales, să devin o voce pentru femeile din agricultură”, explică Iulia Blagu.

Mai mult, aceasta arată ce a făcut, concret, pentru a schimba această stare de lucruri, mai precis fondarea, alături de alte patru doamne, a primei asociații agricole dedicate femeilor: ANFA - Asociația Națională a Femeilor din Agricultură.

Ads

„Este o platformă de sprijin și susținere a antreprenoriatului din agricultură. Locul unde antreprenoarele pot colabora și unde ne putem susține, locul unde misoginismul poate fi combătut prin puterea lui 'împreună'.”

În același timp însă, Mihaela Tudor are o abordare și mai dură, spunând că, în aproape 20 de ani de carieră, s-a lovit constant de situații misogine.

„De la bărbați care au crezut că mă expun și mă promovez doar ca să le atrag lor atenția și care mi-au trimis tot felul de 'atenții' nedorite, până la cei care au încercat să îmi ofere proiecte sau promovare în schimbul favorurilor personale. Sau factori decidenți care, la masa negocierilor, așteptau să apară un 'Tudor' – în mintea lor, un bărbat – fără să se gândească nicio clipă că firma poartă numele meu de familie și în spatele ei sunt eu”, arată aceasta.

În același timp însă, continuă ea, a avut alături și foarte mulți bărbați cu care a făcut echipe excelente și cu care lucrează în continuare.

„Până la urmă, valoarea pe care o aduci la masă ar trebui să fie cea care contează”, spune Mihaela Tudor.

Pe același subiect însă, Mirela Secan arată că, de aproape 15 ani de când este freelancer, a tratat mereu „în glumă” toate situațiile misogine cu care s-a confruntat ca antreprenoare.

„Pentru mine, asta a fost și va fi cea mai bună 'armă' în discuțiile de business avute în industrii preponderent masculine: auto, construcții, energie. Rolul de 'blondă' m-a salvat de nenumărate ori în situații de negocieri blocate, când efectiv, prin auto-ironie, mă poziționam singură ca o nepricepută și solicitam sfaturi din partea bărbaților implicați. Și a funcționat mereu, pentru că antreprenorii vor să te învețe ei cum stau lucrurile, cum trebuie să faci, ce decizii de business să iei, vor să-ți explice cum se derulează afacerile și negocierile”, povestește Mirela Secan.

Dar, continuă ea, în același timp bărbații sunt doar niște băieți mai mari, care au o singură nevoie reală: vor să fie ascultați.

„În România, se pune accentul pe putere, control și roluri tradiționale de gen, pentru că la nivel antreprenorial avem un indice cultural ridicat de masculinitate. Suntem sub media europeană la indicatorii privind egalitatea de gen, mai ales că, în cazul nostru, tranziția s-a făcut foarte lent, cu frâna de mână trasă. Femeile sunt în continuare nepotrivite pentru roluri de decizie în industriile masculine, chiar și în fața băncilor sau a investitorilor, ceea ce denotă o problemă reală în societate”, continuă Mirela Secan.

De asemenea, aceasta mai spune că sunt multe evenimente de afaceri sau discuții informale care se petrec în contexte „masculine” și unde femeile pot fi excluse sau se pot simți inconfortabil din cauza comentariilor nepotrivite.

Insinuări de genul că succesul ar depinde de relații personale, nu de competențe, prin urmare, adaugă ea, persistă și astăzi, însă ține de femei să meargă mai departe sau să cedeze.

„Am avut recent o serie de negocieri cu un partener din Irak și, până la prima întâlnire online, îmi făceam tot felul de scenarii, încercând să îmi adaptez mesajele pe cultura lor, însă în spatele camerei a apărut o femeie, iar faptul că ne-a împărtășit din realitatea lor de business, din poziționarea pe care o au acolo vis-à-vis de femei, mi-a dat încredere că suntem pe drumul cel bun și putem decide, ca de la femeie la femeie, cum să facem ca acest parteneriat să funcționeze foarte bine pentru ambele părți. Și acesta este doar un exemplu”, concluzionează Mirela Secan.

Ads