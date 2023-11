ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru achiziția de servicii de elaborare a proiectului tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului şi execuție lucrări de construcții, instalare şi montaj

ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru achiziția având ca obiect servicii de elaborare a proiectului tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului şi execuție lucrări de construcții, instalare şi montaj, inclusiv teste şi punere în funcțiune necesare realizării sistemului de stocare a energiei electrice în baterii (BESS) aferent obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SĂRMĂȘAG”, implementat în cadrul PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Componenta C6. Energie.

Obiectul achiziţiei:

Titlu: Servicii de elaborare a proiectului tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului şi execuție lucrări de construcţii, procurare, instalare şi montaj echipamente, inclusiv teste şi punere în funcţiune necesare realizării sistemului de stocare a energiei electrice in baterii pentru parcul fotovoltaic.

Descrierea succintă a achiziţiei: Contractul prevede construirea unui sistem de stocare a energiei electrice în baterii (BESS) cu o capacitate de stocare de peste 21,56 MWh și 5,39 MVA putere (4,98 MW la POC). Sistemul se va afla în cadrul limitelor parcului fotovoltaic SĂRMĂȘAG de 50 MWp, aflat în prezent în etapa de demarare a contractului EPC (procedura competitivă a fost finalizată).

Procedura de atribuire a contractului de achiziție este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive:

Clauză suspensivă: “Procedura de atribuire a contractului de achiziție este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că emiterea ordinului de începere a lucrărilor poate fi condiționată de alocarea sumelor cu această destinație, în cadrul programului PNRR. Beneficiarul își rezervă dreptul de a emite ordinul de începere a lucrărilor către ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare acestei etape vor fi asigurate prin semnarea contractului de finanțare prin PNRR. În cazul în care, indiferent de motive, pe o perioada de maxim 3 luni de la data aprobării raportului de atribuire, contractul de finanțare nu va fi semnat sau nu se va identifica o altă sursă de finanțare, contractul se poate anula de către beneficiar, considerând-se imposibilă demararea contractului de achiziție. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu în cazul anulării contractului, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă beneficiarul a fost notificat asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Perioada maxima pentru care operează clauza suspensiva este de 3luni, astfel încât, in cazul in care condiția semnării contractului de finanțare din PNRR nu este îndeplinita, procedura de atribuire este anulata.”

Tipul procedurii: Procedură competitivă conform cap. 6 din Îndrumarul metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență.

Criteriu de atribuire: Raport calitate-preț

Tipul contractului: contract de lucrări pentru proiectare și execuție (include și furnizarea echipamentelor)

Valoarea totală estimată: 30.715.986,75 lei fără TVA

Valoarea estimată pentru capitolul Diverse și neprevăzute este de 423.490,41 lei și nu este cuprinsă în valoarea estimată a obiectivului de investiții, urmând ca accesarea acestora să se realizeze numai în funcție de necesitate, prin încheierea de act adițional.

Notă: Valoarea totală estimată reprezintă valoare maximă și nu se vor accepta ofertele care depășesc această valoarea totală.

Data și modul de depunere a ofertelor:

Limba de redactare a ofertei: Limba română

Limba română Perioada de valabilitate a ofertei: 2 luni

2 luni Adresa la care se depun ofertele: Ofertele se depun exclusiv digital. Pentru fiecare ofertant va fi pus la dispoziție cate un Share Point dedicat. Pentru a avea acces la acesta, ofertantul trebuie să transmită o solicitare în scris la adresa de mail: reoproiectepnrr@gmail.com.

reoproiectepnrr@gmail.com. Data limita de depunere a ofertelor: 08.12.2023, orele 12.00;

Nu se organizează o sesiune de deschidere a ofertelor.

Modalitatea de solicitare a clarificărilor:

Clarificările pot fi trimise prin e-mail la: reoproiectepnrr@gmail.com. Achizitorul va confirma pe aceeași cale că a recepționat solicitările de clarificări și că va răspunde acestora în termenul indicat în Instrucțiuni. În cazul în care un potențial ofertant nu primește confirmarea de primire pentru solicitările de clarificări în termen de 1 zi lucrătoare de la transmiterea acestora, este rugat să anunțe acest lucru la nr. de telefon +40 711971870.

Data limita de solicitare clarificări: 27.11.2023, ora 16.00

Data limita de răspuns la clarificări: 29.11.2023, ora 16.00

Răspunsurile la clarificări vor fi transmise tuturor potențialilor ofertanți care au solicitat documentația tehnică și/sau acces la Share Point pentru a depune ofertă în cadrul prezentei proceduri.

Modalitatea de solicitare a documentației tehnice în versiune consolidată (Instrucțiuni către ofertanți, Caiet de sarcini, Formulare, Studiu de fezabilitate, avize, acorduri, autorizații, studii întocmite, etc.):

Având în vedere dimensiunea acestor documentații, nu este posibilă publicarea împreună cu anunțul de participare. Aceste documentații au fost încărcate într-un share-point special dedicat, la care ofertanții pot obține acces transmițând o solicitare la adresa de mail reoproiectepnrr@gmail.com.

Următoarele documente de dimensiuni mai reduse pot fi obținute de pe site-ul beneficiarului – www.comcris.com, începând cu data prezentului anunț: Instrucțiuni către ofertanți, Caiet de sarcini, Formulare ofertanți.

Pentru persoanele fizice/juridice străine, documentele de calificare solicitate care nu sunt redactate in limba romana, vor fi prezentate în traducere in limba romana, de către un traducător autorizat.

Ofertele sunt declarate întârziate, dacă sunt depuse prin altă modalitate după termenul limită pentru depunere, respectiv 08.12.2023, orele 12.00.

Locul execuției lucrărilor: Proiectul este localizat în intravilanul localității Moiad, tarla 25 / parcela P209. Terenul are o suprafață de 475.879 m2, fiind intabulat în Cartea Funciară nr. 50618 a localității Sărmășag și încadrată în categoria de folosință „curți – construcții”. Terenul se află în proprietatea Composesorat Sărmășag (CIF 15158182), iar în prezent parcela este liberă de construcții. Pe suprafața de teren mentionată a fost convenit încheierea unui Contract de Constituire drept superficie pe o perioadă de 30 ani (începând din data de 01.08.2012) în favoarea Beneficiarului investiției.

Durata execuției efective a contractului: 6 luni, dar fără a depăși perioada de valabilitatea a contractului de finanțare din PNRR (dacă este cazul).

Durata de realizare a activităților contractului este de maxim 6 luni de la semnarea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor și emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Activitățile opozabile sunt furnizarea/montajul echipamentelor și execuția lucrărilor.

Activitățile pentru ducerea la îndeplinire a contractului sunt:

1 luna pentru elaborare a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie,

6 luni pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului

6 luni pentru furnizarea/montajul echipamentelor și execuția lucrărilor.

1 luna pentru probe și punere în funcţiune (PIF).

Notă: Conform graficului de execuție, activități din cadrul proiectului se derulează simultan, rezultând o durată cumulată a tuturor activităților de maxim 6 luni de la semnarea contractului.

Conform graficului de execuție, finalizarea investiției, punerea în funcțiune și racordarea la rețea se vor realiza cel târziu la data de 30.06.2024.

