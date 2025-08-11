Afacerile românești, în mare pericol. Creștere cu 22% a numărului de firme aflate pe pierdere. Al doilea an consecutiv în declin. Raport dur al BNR

Afacerile firmelor cu capital românesc merg din ce în ce mai prost, arată datele oficiale. Cheltuielile operaționale au crescut, mai ales cele cu salariile, pe fondul inflației explozive de care se plâng angajații.

Companiile din România se află în cel de-al doilea an consecutiv în care înregistrează un declin. Numărul firmelor pe pierdere a urcat cu peste o cincime.

Cheltuielile operaționale ale firmelor au crescut cu 5% în iunie 2024, comparativ cu datele de la finele lunii iunie 2023, în special pe fondul creșterii cheltuielilor cu salariile, cu 17%, potrivit datelor oficiale BNR, citate de Profit.ro.

Declinul companiilor cu capital românesc

Afacerile firmelor au crescut cu 4,5%, dar veniturile mai mari au fost compensate de creșterea cheltuielilor. Profitul a scăzut cu 0,6% în intervalul menționat, la 54,6 miliarde de lei. Declinul în termeni reali a fost de circa 5%, având în vedere inflația. În iunie 2022, profitul net era de 62,8 miliarde de lei. Rentabilitatea capitalurilor a scăzut cu 2%, la 18,8%, iar căderea față de vârful din 2022 este de aproape 5%, de la 23,6%.

Ads

Numărul firmelor pe pierdere a crescut cu 22%, la aproape 9.300, iar pierderile au crescut cu 25%, la 16,7 miliarde de lei. În iunie 2022, pierderile erau de 12,8 miliarde de lei și numărul firmelor pe pierdere era de 6.200.

„Indicatorul de sănătate financiară a companiilor din România s-a deteriorat ușor, urmând tendința din ultimele două exerciții, în principal pe fondul reducerii eficienței utilizării activelor (raportul cifră de afaceri/active totale)”, arată BNR.

Mari probleme pentru fermierii români

La nivel sectorial se observă o creștere a numărului companiilor cu deficiențe de capitalizare în agricultură (cu 27%), servicii (+13%) și construcții, precum și o acumulare a datoriilor firmelor cu deficiențe de capital din sectorul imobiliar cu 20%, potrivit BNR.

Anul viitor va fi publicat raportul pentru 2025, pentru care s-ar putea raporta alte date îngrijorătoare, în contextul în care noile măsuri fiscale, de austeritate, au intrat în vigoare. Financial Times a publicat recent o analiză despre problemele cu care se confruntă din punct de vedere economic, România.

Ads