Cele Mai Bune Branduri de Frigidere - Dupa Satisfactie si Fiabilitate

Astazi, ne uitam la cele mai bune branduri de aparate frigorifice , si ne orientam dupa un sondaj de opinie, realizat in Belgia, Spania, Portugalia si Franta, de catre o asociatie a consumatorilor. Ia in calcul parerea si experienta a zeci de mii de cumparatori de frigidere din acele tari, iar brandurile mentionate sunt de multe ori prezente si pe piata din Romania. Sondajul are cativa ani vechime, fiind din 2016, dar calitatea produselor de la aceste branduri ar trebui sa fie cam aceeasi.Cele doua categorii mentionate acopera gradul de satisfactie al consumatorului cu produsul achizitionat, dar si fiabilitatea produselor.Aici se masoara cat de satisfacuti sunt utilizatorii cu achizitiile facute, acest sondaj acoperind si calitatea produsului, a constructiei, eventualele probleme avute, sau promisiuni ce poate nu au fost acoperite de produs.Dupa cum se poate vedea si din poza, gradul de satisfactie este cel mai mare la produsele scumpe. Miele si Liebherr sunt producatori premium, prezenti si pe piata din Romania, ce ofera aparate frigorifice la preturi foarte ridicate, dar si cu o calitate a constructiei superioara.Printre aparatele frigorifice de calitate, ce se apropie mult de marcile din top, dar fara sa coste la fel de mult, mentionam branduri precum Siemens, Bosch, Samsung sau LG, toate disponibile si la noi.La acest capitol, se analizeaza fiabilitatea in timp a frigiderelor, in functie de brand. Dupa cum vedeti, probleme apar undeva la 5% - 12% din toate aparatele vandute. Este o diferenta mare, intre un brand care are 1 frigider defect din 20 vandute, si altul care are 1 din 10, deci este si acest lucru de luat in calcul.Frigiderele si combinele LG sau Beko par sa fie cele mai bune la acest capitol, cu un scor de 95%, urmate de marci precum Daewoo, Siemens sau Bosch.Este surprinzator ca Miele sau Liebherr nu se descurca mai bine la acest capitol, scorul lor fiind de doar 93%.Printre cele mai slabe branduri, ce sunt disponibile si la noi, mentionez Candy si Indesit.