Cum sa creezi o comunitate in jurul brandului tau

Dialogul este motorul si scopul unei comunitati. Oamenii aleg sa faca parte dintr-o comunitate pentru a-si exprima parerea, pentru a avea acces la informatii si pentru a apartine unui grup. Tine cont de aceasta motivatie atunci cand pui bazele unei comunitati.

Stabilirea unei relatii intre membri inca de la inceput - pentru brand-uri este foarte simplu. De la inceput sunt stabilite regulile clare dupa care se va ghida grupul re-spectiv, dandu-i-se fiecaruia sansa de a se exprima. Ramine doar sa initiezi discutii interesante, sa captezi atentia publicului tau. Si atunci vei primi usor feedback despre produsele si serviciile oferite, si vei putea sa faci promovare gratuita prin intermediul comunitatii.

Accesibilitate si disponibilitate: Incearca sa fii accesibil, dar mai ales disponibil - chiar daca avand o afacere gasim mereu ceva de rezolvat, trebuie sa alocam timpul necesar crearii unei comunitati puternice. Daca am trecut de faza incipienta trebuie sa alocam timpul necesar membrilor comunitatii care, in schimb, ne vor rasplati cu sfaturi sau impresii valoroase despre brand, cu feedback despre lucruri pe care le putem imbunatati sau schimba.

Creeaza-ti ambasadori de brand, aceasta inseamna sa atragi lideri de opinie, oa-meni care vor amplifica mesajul tau, vor comunica mai departe informatiile si vor contribui la cresterea vizibila a afacerii. Incurajeaza reactiile, conversatiile intre membrii comunitatii.

Promoveaza-ti afacerea intr-un mod inteligent, fara sa faci abuz de reclame sau sa fii agresiv si consulta o agentie de branding pentru servicii de grafica social media. Urmareste subiectele de pe grup, faciliteaza dialogul, creeaza premise pentru ca oamenii sa-ti adreseze intrebari si astfel, sa primeasca raspunsuri.

Adu valoare postarilor tale - oamenii nu vor sa comunice cu o firma, vor sa co-munice cu un om, vor sa simta ca interactioneaza cu o entitate umana, care are empatie.

Fii consecvent - Fii relevant in ceea ce postezi si mai ales fii atent cum intretii at-mosfera in comunitatea creata. Oamenii intra in comunitate pentru ca au parte de informatii relevante si coerente, implicarea ta trebuie sa urmareasca realizarea obiectivelor pe termen lung: comunitate se intretine!

Sa creezi o comunitate de brand inseamna sa aduci alaturi oameni care au aceleasi interese si nevoi. Comunicarea se face mult mai repede si mai natural pentru ca toti vorbesc aceeasi limba si cauta de cele mai multe ori sa primeasca raspunsuri calificate, verificate.Cea mai buna retea sociala este probabil Facebook, asta pentru ca aceasta platforma este construita pentru comunitate, iar principala ei caracteristica este comunicarea cu ceilalti.Oamenii adusi impreuna intr-o astfel de comunitate pot aduce multe beneficii brandului, oferind un feedback pretios companiei, creand o comunitate unita care in final duce la o crestere organica a firmei.In primul rand, un brand poate oferi solutia la o problema cu care se confrunta comuni-tatea respectiva. Cu totii cautam solutii on line atunci cand intampinam o problema.Poate cel mai important rol pe care il poate indeplini un brand este crearea unui cadru de comunicare, in care oamenii sa se simta in siguranta, sa isi exprime ideile fara sa fie jude-cati si sa impartaseasca informatii.Un brand poate aduce valoare comunitatii, poate fi relevant pentru cei care fac parte din acel grup, mai ales acum cand mediul on line a castigat foarte mult teren, oamenii simt nevoia ca acest spatiu virtual sa fie cat mai uman si mai cald, sa transcenda zona neutra a tehnologiei.Comunitatea pe care tu o creezi trebuie sa poarte semnatura ta, sa urmeze deviza bran-dului tau, sa aiba o voce comuna. Oamenii au 4 mari nevoi care trebuie sa fie sincronizate cele ale brand-ului: confort, apartenenta, independenta si progres.Creand un continut autentic, si mai ales creand premisele pentru feedback personaliza-bil, sub forma de review (opinie):Este bine ca utilizatorii sa isi exprime parerea despre un produs/serviciu intr-o forma disponibila comunitatii. Consumatorii au nevoie de astfel de opinii, testimoniale (martu-rii) pentru a decide daca vor cumpara sau nu acel produs.Daca esti nou pe piata si abia acum iti creezi imaginea, asigura-te ca inviti clientii sa lase comentarii relevante si testimoniale in care sa specifice cum a decurs pentru ei procesul de cumparare.Asadar, fii atent la comunitatea pe care o formezi, identifica corect punctele comune, nu uita sa fii relevant, activ, dar mai ales nu iti fie teama sa faci o schimbare in abordare de cate ori este necesar.