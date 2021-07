Jeff Bezos s-a retras oficial din functia de director general al Amazon. Ce loc ocupa acum in companie

Bezos urmeaza sa ramana presedinte executiv si cel mai mare actionar al acesteia, dar contul sau de Instagram arata ca are multe alte interese care ii vor ocupa timpul, relateaza Reuters.Pasionatul de science fiction intentioneaza sa zboare in aceasta luna in spatiul suborbital, alaturi de cel mai bun prieten si frate al sau, Mark, potrivit unei postari recente.Intr-o alta postare, Bezos se afla la volanul unei camionete pickup electrice construita de Rivian, startupul finantat de Amazon, traversand desertul purtand o palarie de cowboy pentru a vedea aterizarea unei capsule de racheta.Bezos este atras de mult timp de ultima frontiera, iar acesta a investit miliarde de dolari in compania spatiala Blue Origin pentru a promova turismul si infrastructura in spatiu.Primul zbor cu echipaj uman va avea loc pe 20 iulie, la mai putin de doua saptamini dupa ce compania Virgin Galactic a miliardarului Richard Branson va incepe o noua epoca a calatoriilor dincolo de Pamant.Bezos il va lasa pe fostul director pentru cloud computing al Amazon, Andy Jassy, sa conduca o companie care este mai mare si mai valoroasa caa oricind. Nu este clar cum va conduce Bezos de pe margine.Jeff Bezos, un director de fond de hedging transformat in antreprenor de garaj, a definit cultura Amazon o lunga perioada de timp, prin concepte precum "obsesia clientului" si "ai coloana vertebrala; fii in dezacord si dedica-te", precum si prin emailuri catre echipa sa care consineau doar un semn de intrebare.Bezos a afirmat in aprilie, intr-o scrisoare adresata vinvestitorilor, ca, in calitate de presedinte executiv, se va concentra pe initiative noi si pe a face Amazon un loc mai bun pentru a munci. Asta dupa ce a iesit la iveala frustrarea angajatilor, in urma unei campanii nereutite de a infiinta un sindicat in Alabama.Contul sau de Instagram scoate insa in evidenta interesul sau pentru nominalizarile la Oscar si premiile Golden Globe castigate de Amazon Studios, iar in timpul celei mai recente adunari anuale a actionarilor Bezos a vorbit despre reimaginarea eroilor ecranului pentru secolul 21, prin intermediul acordului Amazon de preluare a MGM.Bezos s-a intalnit totodata cu oficiali publici, pentru a atrage atentia asupra activitatii sale filantropice. Miliardarul a discutat despre eforturile in domeniul climei cu presedintele francez Emmanuel Macron si a vizitat un adapost pentru oameni fara adapost impreuna cu guvernatorul statului Washington, Jay Inslee. Arata postarile sale.Miliardarul s-a distrat in compania cantaretilor Katy Perry, Lil Nas X si Lizzo.