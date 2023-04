Retailerul de imbracaminte New Look a venit si in Romania

Retailerul de haine New Look din Marea Britanie va investi 10 milioane de euro in Romania, unde intentioneaza sa deschida 20 de magazine. Patru dintre magazine vor fi deschise in acest an, iar celelalte in urmatorii 5-8 ani.

"Investitia medie intr-un magazin este de circa 500.000 de euro, iar pe o perioada de 5-8 ani, ne propunem deschiderea a 20 de magazine in Bucuresti si in alte orase din Romania. Ne uitam de patru ani la piata romaneasca si consideram ca acum este cel mai oportun moment pentru noi sa deschidem primul magazin", a declarat Nigel Darwin, managing director international al retailerului britanic, pentru Mediafax.

Primul magazin New Look a fost deschis, vineri, in AFI Palace Cotroceni, iar peste doua saptamani urmeaza sa fie lansata a doua unitate, in Baneasa Shopping Center. Alte doua deschideri vor mai avea loc, pana in decembrie, in Polus Center Cluj si Maritimo Shopping Center Constanta.

"Sunt trei factori care stau la baza deciziei de a deschide acum primul magazin in Romania. Strategia companiei potrivit careia pentru a creste avem nevoie sa ne extindem in afara Marii Britanii. In prezent, activitatea noastra se concentreaza mai ales in Marea Britanie, dar in perioada urmatoare vrem sa ne extindem in Europa de Sud-Est. Al doilea factor este ca am gasit partenerul potrivit, firma Genco, iar al treilea ca am gasit locatia potrivita", a continuat Darwin, care sustine ca se asteapta ca fiecare cumparator sa dea suma de 50-70 de lei pentru fiecare achizitie in magazinele din Romania.

Retailerul New Look are 613 magazine, in Marea Britanie si Irlanda, un punct de vanzare online si 305 magazine in Franta, sub marca Mim.

De asemenea, mai sunt deschise 27 de magazine New Look in Franta si Belgia, precum si francize in Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuwait, Egipt si Arabia Saudita.