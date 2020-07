5 sfaturi pentru a iesi din impas, pe timp de criza financiara

Din cauza situatiei incerte, oamenii si-au redus cheltuielile, consumul a scazut, productia s-a diminuat, iar multe firme si-au restrans deja activitatea. Daca intampini probleme financiare sau vrei sa te pregatesti pentru viitor, iata cateva sfaturi care te pot ajuta sa iesi din impas.Analizeaza bugetul disponibil si costurile lunare pentru a gasi solutii prin care sa-ti optimizezi finantele. Daca pana acum nu obisnuiai sa verifici strict fiecare cheltuiala, a venit momentul sa acorzi atentie banilor pe care ii cheltui si bugetului de care dispui, pentru perioada viitoare. Fara un plan bine pus la punct, in care sa poti evalua usor raportul veniturilor si al cheltuielilor lunare, nu poti depasi cu brio o criza financiara. Incearca sa ai, in permanenta, o privire de ansamblu asupra activitatilor de business, sa-ti stabilizezi cashflow-ul si sa iei, in timp util, decizii care sa iti eficientizeze afacerile.Pentru a beneficia de o anumita siguranta, in perioadele de instabilitate economica, ar fi indicat ca in portofoliul investitional sa se regaseasca si conturi de economii, depozite la termen sau proiecte derulate pe termen scurt si mediu. Valoarea conturilor in numerar nu se modifica in functie de evolutia pietei si, in cazul in care ai nevoie, iti poti retrage sumele de bani detinute fara sa suferi o pierdere financiara. Asigura-te ca ai acumulat lichiditati in conturi si ca dispui de bani suficienti pentru o perioada mai lunga (6-12 luni), luand in considerare si gradul de securitate dorit.Daca stii cati bani incasezi si de ce suma ai nevoie lunar, pentru a face fata tuturor costurilor, ia in considerare si un fond de siguranta. Poti apela la credite pentru afaceri fara avans , ca sa-ti faci o rezerva pentru perioada de criza. Bineinteles, un astfel de imprumut poate fi contractat si pentru investitii, plati la furnizori, salarii sau taxe, stocuri de marfa ori refinantari pentru credite de lucru accesate la alte institutii.Perioadele mai putin favorabile, din punct de vedere economic, reprezinta momentul perfect pentru a oferi reduceri. In situatiile de criza, aplicarea discounturilor se poate dovedi o decizie inteleapta, intrucat clientii care nu si-au permis pana acum un anumit produs sau serviciu vor cumpara, daca vad ca vinzi mai ieftin. In plus, nu trebuie sa-ti concentrezi atentia doar pe consumatorii existenti, ci sa te gandesti, pe termen lung, la potentialii clienti pe care ii poti atrage.O criza financiara poate fi depasita mult mai usor, atunci cand obtii venituri din mai multe parti. Asadar, pune-ti imaginatia la incercare si gaseste alte surse de venit. Fa-ti cat mai multe relatii, astfel incat sa poti demara proiecte care sa iti aduca mai multi bani. De pilda, daca detii un restaurant care intampina dificultati din cauza crizei, organizeaza cursuri de gatit online sau livrari la domiciliu. Cu siguranta, in orice domeniu, va exista un segment de clienti caruia i te poti adresa cu diverse tipuri de activitati.Situatiile neprevazute apar intotdeauna, iar, mai devreme sau mai tarziu, inevitabil poate intra in joc o criza economica, fie ea una individuala, nationala ori mondiala. Pentru a evita complicatiile generate de perioadele tulburi, ia in considerare sfaturile prezentate pentru o siguranta monetara.