Asociatia Romana a Bancilor: Reclasificarea pietei de capital ar putea atrage noi investitii la Bursa din partea fondurilor de investitii

"Asociatia Romana a Bancilor saluta implementarea deciziei FTSE Russell privind promovarea pietei de capital din Romania la statutul de piata emergenta secundara (Secondary Emerging), incepand cu data de 21 septembrie 2020, alaturi de includerea actiunilor emise de catre Banca Transilvania si Societatea Nationala Nuclearelectrica in componenta indicilor FTSE Global Equities Index Series (GEIS). Asociatia Romana a Bancilor isi va aduce in continuare contributia la dezvoltarea pietei de capital romanesti si are ca obiectiv strategic obtinerea statutului de piata emergenta full din partea institutiilor de profil (FTSE Russell si MSCI)", se arata intr-un comunicat al ARB remis luni.Potrivit sursei citate, decizia FTSE Russell vine ca urmare a procesului de evaluare formala care a inclus colectarea de informatii din partea institutiilor publice si a Bursei de Valori Bucuresti, alaturi de calibrarea informatiilor primite versus perceptia investitorilor institutionali care deja tranzactioneaza in piata locala."Reclasificarea pietei de capital din Romania la statutul de piata emergenta secundara are loc la un an de la anuntul oficial al FTSE Russell din septembrie 2019 si ar putea atrage noi investitii la Bursa de Valori Bucuresti din partea fondurilor de investitii specializate pe pietele emergente. Decizia FTSE Russell vine ca urmare a procesului de evaluare formala care a inclus colectarea de informatii din partea institutiilor publice si a Bursei de Valori Bucuresti, alaturi de calibrarea informatiilor primite versus perceptia investitorilor institutionali care deja tranzactioneaza in piata locala. Eforturile depuse in ultimii ani de catre autoritatile de reglementare alaturi de asociatiile de profil, impreuna cu membrii Asociatiei Romane a Bancilor si Bursa de Valori Bucuresti au dus la o imbunatatire semnificativa a imaginii pietei financiare din Romania", precizeaza ARB.Piata de capital Romania va fi inclusa in indicii furnizorului global de indici FTSE Russell pentru Pietele Emergente incepand din data de 21 septembrie 2020.Momentul va fi marcat de Bursa de Valori Bucuresti luni, printr-o deschidere oficiala a sedintei de tranzactionare la care vor participa toti partenerii BVB alaturi de care s-a putut realiza acest moment istoric, institutii ale statului, autoritati de reglementare si parteneri institutionali. La eveniment va fi prezent si ministrul Finantelor, Florin Citu FTSE Russell a anuntat, pe 26 septembrie 2019, ca Romania a fost promovata de la statutul de Piata de Frontiera la statutul de Piata Emergenta Secundara, iar decizia va deveni efectiva incepand cu septembrie 2020.FTSE Russell, companie parte a London Stock Exchange Group, este un lider in furnizarea de indici global, furnizand solutii inovatoare pentru investitori din intreaga lume. FTSE Russell calculeaza mii de indici care masoara si evalueaza pietele si clasele de active din mai mult de 80 de tari, acoperind 98% din piata investibila/de capital la nivel global.Asociatia Romana a Bancilor are o traditie de aproape trei decenii si este membra a Federatiei Bancare Europene din anul 1991 (cu drepturi depline din 2007), a Consiliului European al Platilor, a Federatiei Ipotecare Europene, a Institutului Bancar European si a 26 de organisme nationale lucrative privind dezvoltarea si perfectionarea cadrului economic.