Templeton: Donatia de 400 de milioane de lei, retrasa de pe agenda AGA Romgaz

Luni, 25 Octombrie 2010, ora 23:42
3013 citiri
Templeton: Donatia de 400 de milioane de lei, retrasa de pe agenda AGA Romgaz
Foto: Seeklogo

Franklin Templeton a anuntat, luni, ca donatia de 400 de milioane de lei catre buget a fost retrasa de pe agenda Adunarii Generale a Actionarilor Romgaz din 18 octombrie, dar ca va continua sa monitorizeze situatia pentru ca orice propunere viitoare sa nu prejudicieze actionari precum Fondul Proprietatea.

"Franklin Templeton confirma faptul ca donatia de 400 de milioane lei a fost retrasa de pe ordinea de zi a AGA Romgaz din 18 octombrie 2010. Franklin Templeton va continua sa monitorizeze indeaproape situatia si depune eforturi pentru a construi un dialog cu partile implicate pentru a se asigura ca orice propunere viitoare privind aceasta chestiune va fi cu adevarat in cele mai bune interese ale Romgaz si nu prejudiciaza actionari, cum ar fi Fondul Proprietatea", a comunicat Franklin Templeton.

Actionarul majoritar al Romgaz este Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, care detine 85,01% din actiuni, iar restul de 14,99% din actiuni apartine Fondului Proprietatea. Romgaz are ca principal obiect de activitate extractia si inmagazinarea gazelor naturale.

Fondul Proprietatea a fost creat in 2005, ca solutie pentru despagubirea fostilor proprietari deposedati de regimul comunist, carora nu li se mai pot restitui in natura averile confiscate. Fondul are participatii la 88 de companii, cele mai multe din domeniul energetic.

Statul a promis, la crearea Fondului, ca va lista FP in cel mai scurt timp la bursa din Bucuresti si pe o piata internationala, ceea ce ar fi permis actionarilor sa isi poata valorifica usor titlurile cu care au fost despagubiti, insa termenul de listare a fost mereu amanat.

Franklin Templeton a preluat oficial la sfarsitul lunii septembrie mandatul de administrare a activelor Fondului Proprietatea, estimate la 14,6 miliarde de lei sau 3,4 miliarde de euro.

Fondul a inceput de la 11 octombrie plata dividendelor, in valoare totala de 1,1 miliarde de lei, pentru profiturile inregistrate in 2008 si 2009, peste 500 de milioane de lei din aceasta suma revenind statului, in timp ce peste 4.000 de persoane fizice si juridice vor incasa diferenta.

Astfel, vor primi un dividend brut de 0,0816 lei/actiune toti actionarii Fondului la data de 27 septembrie. Valoarea neta se ridica la 0,068 lei/actiune.

Franklin Templeton a deschis recent un birou in Bucuresti, cu o echipa de 23 de angajati, printre care sase profesionisti in investitii care sunt sprijiniti de un portofoliu de 35 de manageri si analisti ai echipei Templeton Emerging Markets.

Cum transformă Călin Georgescu fiscalitatea în armă politică. Cazul tăierii CASS pentru monahi. „Suntem într-o bătălie ideologică și nu este mirare că se speculează”
Cum transformă Călin Georgescu fiscalitatea în armă politică. Cazul tăierii CASS pentru monahi. „Suntem într-o bătălie ideologică și nu este mirare că se speculează”
Potrivit mențiunilor făcute în Pachetul I de măsuri fiscal-bugetare menite să reducă deficitul vara aceasta, de la 1 septembrie, pe lista categoriilor de contribuabili care vor fi obligați...
Legea care deja ar putea să taie enorm din cheltuielile de la buget, dar nu se aplică de peste 20 de ani. Câte orașe și municipii ar trebui „retrogradate” în România
Legea care deja ar putea să taie enorm din cheltuielile de la buget, dar nu se aplică de peste 20 de ani. Câte orașe și municipii ar trebui „retrogradate” în România
De peste două decenii, Legea 351/2001 stabilește criterii precise pentru ierarhizarea localităților românești. Astfel, un oraș ar trebui să aibă cel puțin 5.000 de locuitori, iar un...
#Franklin Templeton Romgaz, #donatie Romgaz , #capital
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO "Era serparie". Adrian Mutu a investit 1.500.000Euro si a renovat totul: "E diferit de ce a facut Hagi"
Adevarul.ro
Dezvaluiri tulburatoare in cazul celor doi tineri morti pe A1: s-ar fi aruncat imbratisati in fata unui TIR
DigiSport.ro
"Intreaga lume va uraste". A pornit scandalul, dupa ce sotul a semnat contractul carierei

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum transformă Călin Georgescu fiscalitatea în armă politică. Cazul tăierii CASS pentru monahi. „Suntem într-o bătălie ideologică și nu este mirare că se speculează”
  2. Legea care deja ar putea să taie enorm din cheltuielile de la buget, dar nu se aplică de peste 20 de ani. Câte orașe și municipii ar trebui „retrogradate” în România
  3. Furtul unui telefon s-a transformat într-o fraudă de sute de mii de lei la Cluj
  4. Tesla schimbă regulile jocului mașinilor electrice cu un SUV electric de familie cu 6 locuri
  5. Waze pregătește trei funcții noi cerute de utilizatori, în ciuda rivalității cu Google Maps
  6. Xiaomi oferă până la șase ani de actualizări software pentru telefoane și tablete. Ce modele sunt pe listă
  7. AI-ul care ar putea revoluționa viitorul bateriilor. Extracția de litiu devine ecologică
  8. Samsung își mută atenția spre India. Ce dispozitive intră oficial în producție
  9. Apple pregătește iPhone 17 Air, un rival mai subțire decât Galaxy S25 Edge. Ce știe să facă
  10. Lovitură pentru Bolojan: Taxele plătite de păcănele ar putea fi ilegale - Statul poate fi obligat să restituie sumele colectate, plus dobândă: "Presiune pe finanțele publice"