Templeton: Donatia de 400 de milioane de lei, retrasa de pe agenda AGA Romgaz

Franklin Templeton a anuntat, luni, ca donatia de 400 de milioane de lei catre buget a fost retrasa de pe agenda Adunarii Generale a Actionarilor Romgaz din 18 octombrie, dar ca va continua sa monitorizeze situatia pentru ca orice propunere viitoare sa nu prejudicieze actionari precum Fondul Proprietatea.

"Franklin Templeton confirma faptul ca donatia de 400 de milioane lei a fost retrasa de pe ordinea de zi a AGA Romgaz din 18 octombrie 2010. Franklin Templeton va continua sa monitorizeze indeaproape situatia si depune eforturi pentru a construi un dialog cu partile implicate pentru a se asigura ca orice propunere viitoare privind aceasta chestiune va fi cu adevarat in cele mai bune interese ale Romgaz si nu prejudiciaza actionari, cum ar fi Fondul Proprietatea", a comunicat Franklin Templeton.

Actionarul majoritar al Romgaz este Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, care detine 85,01% din actiuni, iar restul de 14,99% din actiuni apartine Fondului Proprietatea. Romgaz are ca principal obiect de activitate extractia si inmagazinarea gazelor naturale.

Fondul Proprietatea a fost creat in 2005, ca solutie pentru despagubirea fostilor proprietari deposedati de regimul comunist, carora nu li se mai pot restitui in natura averile confiscate. Fondul are participatii la 88 de companii, cele mai multe din domeniul energetic.

Statul a promis, la crearea Fondului, ca va lista FP in cel mai scurt timp la bursa din Bucuresti si pe o piata internationala, ceea ce ar fi permis actionarilor sa isi poata valorifica usor titlurile cu care au fost despagubiti, insa termenul de listare a fost mereu amanat.

Franklin Templeton a preluat oficial la sfarsitul lunii septembrie mandatul de administrare a activelor Fondului Proprietatea, estimate la 14,6 miliarde de lei sau 3,4 miliarde de euro.

Fondul a inceput de la 11 octombrie plata dividendelor, in valoare totala de 1,1 miliarde de lei, pentru profiturile inregistrate in 2008 si 2009, peste 500 de milioane de lei din aceasta suma revenind statului, in timp ce peste 4.000 de persoane fizice si juridice vor incasa diferenta.

Astfel, vor primi un dividend brut de 0,0816 lei/actiune toti actionarii Fondului la data de 27 septembrie. Valoarea neta se ridica la 0,068 lei/actiune.

Franklin Templeton a deschis recent un birou in Bucuresti, cu o echipa de 23 de angajati, printre care sase profesionisti in investitii care sunt sprijiniti de un portofoliu de 35 de manageri si analisti ai echipei Templeton Emerging Markets.

