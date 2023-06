Ce aduc vremurile grele?

Ce sunt vremurile grele? Acele momente care în timp sunt marcate de niște evenimente care influențează o masă de oameni, în sensul scoaterii lor din zona de confort. Bine, nu este cea mai detaliată exprimare, dar simplist vorbind, așa și este.

Este interesant cum, dacă fiecare dintre noi privim în urmă la o experiență semnificativ derutantă, și care ne-a scos din obișnuitul firesc la un moment dat, a adus cu sine cel puțin o schimbare în bine în viețile noastre. Aici cel mai simplu este să aduc în discuție subiectul pandemie, care din punct de vedere profesional a trasat o axă ce greu vă fi putea fi egalată: to work from home or not to work from home. Înainte de pandemie existau domenii, industrii întregi în care era efectiv “imposibil” din punct de vedere tehnic/juridic să-ți desfășori activitatea de acasă, sau să-i zicem remote, în timp ce în alte domenii prospere de altfel, se practica acest lucru de mult. Ei bine, în practica s-a dovedit a fi mai ușor decât putea fi previzionat, și în plan personal că individ, această schimbare a adus cu sine o creștere a calității vieții deloc de neglijat, și aș zice eu și o stimă de sine, un punct forte la masa negocierii angajatului cu angajatorul.

Dar eu nu despre asta vreau să vă vorbesc, ci despre momentele în care te simți provocat, când nu-ți mai place ce faci, sau de ce faci, sau cu cine lucrezi. Ce faci atunci? Cui îi spui? Știi că ești într-o formă sau alta sub observație și că trebuie să performezi. Și… nu o faci.

Mi-ar plăcea ca fiecare dintre noi să aibă pe cineva alături în aceste momente și să ne poată da un wake up call. Însă de cele mai multe ori, astfel de situații le trăim în singurătate. Cât de greu este să cazi de sus să admiți că nu mai poți face ce făceai, că nu știi ce vrei și că nu știi de ce ți se întâmplă asta?

Ce faci când ți-e greu? De fiecare data dacă stai să fii sincer cu tine, greul scoate la iveală părți din tine pe care nu credeai că le ai. Greul te face să-ți amintești o limba străină, să fii motivat să fii mai bun decât colegul cu 3 ani vechime înaintea ta, greul te face să atingi targetul și să câștigi bonus - pentru că tu la greu nu mai vrei să te întorci!

Greul în sine este o oportunitate, pe care doar învingătorii o văd așa!

Am făcut în urmă cu un an un experiment cu echipa mea, într-un moment greu, în care schimbarea era inevitabilă, noi toți refractați și debusolați, și toate punctele fixe dispăruseră. Aveam nevoie să-mi țin echipa “vie” și în același timp aveam nevoie să știu cu cine “stau la masă”. Singura soluție pe care am găsit-o atunci, a fost să am discuții cu fiecare dintre ei, în urma cărora să le iau pulsul. Mi-am pregătit un set de întrebări, pe care integrat într-o discuție mai amplă, aveam să le adresez tuturor, că să am aceleași repere și să le înțeleg motivația. Nici unul dintre ei nu a știut despre ce este vorba, au crezut că este doar o discuție firească unu la unu, deși eu, în timp ce vorbeam cu ei notam tot. Vă prezint câteva dintre întrebări:

1. Cum au fost ultimele 3 luni pentru tine?

2. Ce ai învățat nou?

3. Care sunt motivele tale de mândrie?

4. În ce situații ai reacționat diferit acum, față de trecut?

5. Ce consideri că este al tău și nu-ți poate lua nimeni?

6. Ce s-a schimbat la tine acum, versus acum un an?

Răspunsurile lor m-au șocat: au fost aproape identice, nici unul dintre ei nu se victimiza și toți căutau soluții la ei!

Povesteau cât de multe au învățat în trei luni, câte decizii rapide au trebuit să ia, cât de atenți la detalii și capabili au fost și cât de multe obiective au putut ține în vizor. La întrebarea legat de unicitate, inițial mă gândeam la câteva întrebări ajutătoare, că să se poată exprima, dar nu, nici unul dintre ei nu-și renega unicitatea, fiecare a putut să-mi spună ce este al lui și nu-i poate lua nimeni.

Pentru mine a fost un moment șocant, unul dintre puținele momente când de emoție a trebuit să închid subit apelul cu unul dintre ei.

Dragii mei, rețetă succesului există, și este întotdeauna bazată într-o formă sau alta pe oameni, cu omeni. Indiferent în care situație te afli, simplu angajat manager, CEO, owner de business, adresează-ți cele 6 întrebări și răspunde-ți cu sinceritate.

Când ți-e ușor, trei dintre ele te vor provoca la gândit, însă când ți-e greu vei vedea, că pentru toate ai răspunsul!

Când ți-e greu, alege să-ți fie ușor!

-----------

Sunt Luiza Rotariu, People Manager, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

