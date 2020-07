Ce trebuie sa anticipezi pentru afacerea ta in perioada post-pandemie

Iata care sunt acestea si cum poti gestiona situatia:Printre primele masuri adoptate de afacerile de pretudindeni s-a numarat digitalizarea activitatii. Fie ca este vorba de munca de acasa in sectoarele unde aceasta este posibila sau posibilitatea de a comanda online, toate acestea au fost implementate pentru a facilita accesul oamenilor la anumite servicii si pentru protejarea angajatilor.Daca ai un restaurant sau un magazin de legume si fructe, trebuie sa stii ca in aceasta perioada oamenii se vor orienta catre business-uri care adopta metode moderne si care ii aduc mai aproape de clienti pe producatorii mici, locali.Este un moment prielnic sa lucrezi lasi sa-ti fidelizezi clientela. Succesul pe care il vei avea in perioada urmatoare depinde foarte mult de schimbarile pe care esti dispus sa le faci acum. Nu uita ca trebuie sa dai dovada de deschidere fata de tot ce este nou si intelegere fata de angajati.Specialistii in sanatate au informat populatia ca situatia nu va reveni la normal prea curand, iar schimbarile care trebuie introduse in societate vor avea efecte pe o perioada foarte lunga. Trebuie sa iei in considerare faptul ca e posibil ca modul vechi de a trai si de a face business sa nu mai fie niciodata ca inainte.In companiile de IT sau marketing, unii angajati pot observa mai multe beneficii in a munci de acasa si isi vor dori ca angajatorii sa introduca aceasta posibilitate full-time. CEO-ul Twitter, Jack Dorsey, si-a anuntat angajatii in luna mai caAstfel de pasi semnificativi vor trebui luati de mai multi lideri care isi doresc sa faciliteze munca angajatilor si sa le protejeze starea de sanatate pe viitor.Distantarea sociala ramane cea mai buna forma de a preveni infectarea cu noul coronavirus, alaturi de folosirea mastii in spatiile comune, precum cele comerciale. Oamenii vor evita locurile care nu pot facilita distantarea fizica, asa ca in restaurante sau cinematografe va fi nevoie de un plan potrivit pentru a distanta scaunele si mesele inainte de redeschiderea portilor.Daca detii un astfel de spatiu este important sa tii cont de faptul ca biletele se vor vinde in numar redus, iar clientii vor fi nevoiti sa se prezinte doar pe baza unei rezervari, in cazul restaurantelor si cafenelelor. Afacerile care se bazeaza pe contactul cu oamenii trebuie sa implementeze masuri atractive pentru clienti, care sa nu-i puna in pericol de a se infecta, dar nici sa ii oblige sa astepte prea mult pentru o masa.Companiile care permit angajatilor sa munceasca de acasa pot observa anumite avantaje, precum reducerea spatiului de care au acum nevoie, in consecinta si un buget redus pentru chirie. In cazul sectorului HoReCa, in schimb, antreprenorii trebuie sa gaseasca solutii pentru largirea spatiului.Comportamentul si asteptarile consumatorilor se va schimba drastic in aceasta perioada, iar societatea nu va reveni la normal prea curand. Ca antreprenor, trebuie sa tii cont de faptul ca schimbarile pe care le faci acum pot fi necesare multi ani de acum incolo si drumul spre viitor va fi marcat de noi masuri cerute de situatie, clienti si angajati. Pastreaza-ti orizonturile deschise si ajuta-i pe cei din comunitatea ta sa aiba in continuare incredere in serviciile tale.