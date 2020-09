Curatenia si igiena sunt esentiale in restaurante, terase si baruri

Fie ca vorbim despre zona de servire a clientilor, bucatarie sau zona toaletelor, nimic nu poate fi neglijat. Siguranta si sanatatea clientilor trebuie sa fie principala preocupare a oricarui manager de restaurant, motiv pentru care conducerea trebuie sa implementeze proceduri clare pentru o curatenie eficienta in toate zonele de lucru din local.Spre deosebire de alte spatii comerciale, curatenia in restaurante trebuie facuta mult mai des si mult mai amanuntit, iar mesele, barul, toaletele si suprafetele de lucru trebuie dezinfectate constant, folosind dezinfectanti de suprafete . Resturile de ingrediente, fie ca este vorba despre grasime, legume sau chiar mici bucati de carne, pot favoriza raspandirea rapida a bacteriilor si contaminarea preparatelor.Tocmai de aceea, orice restaurant are nevoie de un program zilnic, saptamanal si lunar pentru curatenie, ca sa poata asigura calitatea produselor pe care le serveste si un nivel ridicat de igiena in interior. Mai mult decat atat, dispenserele profesionale diferite ajuta la mentinerea unei igiene perfecte, dozand rapid, uneori chiar fara atingerea aparatului, elementele necesare: prosoape de hartie pentru stergerea suprafetelor sau uscarea mainilor, dezinfectant pentru maini sau sapun lichid, servetele si multe altele.Tot pentru pastrarea igienei, se pot folosi produse pentru catering si accesorii specificie, toate de unica-folosinta, astfel incat dupa folosire, sa poata fi aruncate si reciclate corespunzator. Astfel, se evita o posibila igienizare deficitara a elementelor de vesela.Ca sa poata lucra eficient si sigur, angajatii vor avea nevoie de produse specializate, atunci cand fac curatenie in restaurant. Fiecare zona este diferita, iar din acest motiv si procesele de curatenie sunt diferite.Iata o lista cu produsele de care vei avea nevoie:- Dezinfectanti pentru obiectele sanitare. Dezinfectarea bailor este foarte importanta, mai ales ca aici se aduna cei mai multi microbi si cele mai multe bacterii.- Detergenti pentru pardoseli - ideali pentru a indeparta murdaria, pentru a oferi stralucire si un aspect cat mai placut.- Detartranti: ideali pentru indepartarea depunerilor de piatra de pe echipamentele si ustensilele de bucatarie (fierbator, dozatoare de cafea si ceai), dar si pentru curatarea depunerilor de calcar si a murdariei depuse pe instalatiile sanitare.- Produse pentru curatat geamuri si oglinzi. Pana la urma, rolul geamului este de a vedea prin el si a oglinzii de a ne reflecta imaginea. Sigur, nu vrem ca aceste obiecte sa fie murdare si lipsite de stralucire.- Detergent pentru aragaze si cuptoare. Cea mai valoroasa parte a bucatariei, aragazul, are nevoie de ingrjire speciala.- Detergent pentru vesela. Intr-un restaurant, vesela se murdareste extrem de rapid. Aceasta trebuie constant spalata si reutilizata, asa ca este esential sa alegi un produs eficent, dar si bland cu pielea.Nu puteti face curat fara ustensilele necesare sau echipamente de protectie. Din aceasta categorie, nu ar trebui sa lipseasca mopul, galeata, matura, lavetele, buretii de curatat vase, bureteii din sarma, lavetele din microfibra, pulverizatoarele de solutii, sacii menajeri si manusile menajere. Folosirea manusilor este foarte importanta pentru a evita ca pielea sa intre in contact cu substantele chimice si pentru a o proteja de eventualele iritatii si arsuri.Pentru toate solutiile si produse profesionale de curatenie si igiena, accesati magazinul online Sanito.ro!