DragonFood - ingrediente asiatice direct la usa ta

Site-ul DragonFood.ro a luat nastere din pasiunea pentru bucataria asiatica si pentru gustul unic al ingredientelor asiatice.Ingredintele asiatice sunt sanatoase nu doar datorita compozitiei si nutrientilor cat si datorita felului in care acestea sunt gatite. Tehnica este denumita stir-fry si presupune prajirea in putin ulei intr-o tigaie foarte bine incinsa, de preferat wok. In acest fel, nu se distrug nutrientii din mancare iar masa este servita rapid.Daca ne uitam azi nu doar la noi in tara, observam ca bucataria asiatica este prezenta in toata lumea, fie in retetele originale cat si fusion, o combinatie de mai multe retete si influente.Care sunt cele mai apreciate si folosite ingrediente pe care le gasiti pe site-ul dragonfood.ro?Am putea sa incepem cu taiteii sau fideaua din orez. Sunt deliciosi, sanatosi si usor de preparat. Se pun in apa fiebinte si in maxim 5 minute sunt gata de servit.Ciupercile urechi de lemn sunt de nelipsit in aproape orice. Ele nu au un gust puternic insa preiau aromele in care sunt puse si sunt extrem de crocante.Sosul dulce iute pentru pui, este cireasa de pe tort atunci cand preparam mai ales pui. Sosul completeaza carnea, legumele sau pachetelele de primavara.Ciupercile Shiitake sunt binecunoscute in toata lumea si sunt recomandate inclusiv de multi medici pentru proprietatile lor asupra organismului si a diverselor afectiuni.Sosul de soia se gaseste in multe bucatarii si da un gust aparte mancarii, indiferent ca vorbim de bucataria chinezeasca sau japoneza. Sosul de soia putem spune ca a cucerit lumea.Un alt produs folosit in bucatariile din intreaga lume este Pesmetul Panko , un pesmet realizat doar din miez de paine si alte ingrediente care face ca uleiul sa nu se absoarba la fel de mult ca la un pesmet obisnuit si pentru ca se obtine o crusta crocanta, aurie si delicioasa.Putem aminti si celebrul Sushi pe care romanii au inceput sa-l aprecieze din ce in ce mai mult. Vedem acest lucru daca ne uitam la numarul restaurantelor japoneze care au inflorit in ultima parioada. Nu avem cum sa nu apreciem orezul impreuna cu algele nori si legumele sau carnea din diversele preparate japoneze.Este o provocare sa mancam cu betisoarele asitice si ne plac, cine reuseste sa le manuiasca, cu siguranta are satisfactie si starneste invidia celorlalti meseni.Iata doar cateva din ingredientele asiatice de pe dragonfood.ro. Puteti gasi peste 400 de ingrediente din toata bucataria asiatica si care va vor face sa schimbati meniul de zi cu zi si sa mancati mai sanatos!