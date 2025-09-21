30 de milioane de euro, pentru refinantarea Tractorul

Vineri, 22 Mai 2009, ora 14:32
1500 citiri
30 de milioane de euro, pentru refinantarea Tractorul
Foto: Arhiva

Reprezentantii companiei care au cumparat platforma Tractorul din Brasov au anuntat ca vor demara lucrarile de constructie la noul cartier Coresi.

"Deocamdata, avem Planul Urbanistic Zonal aprobat, dar nu avem inca autorizatie de constructie", a declarat Silviu Savin, asociat al companiei, potrivit Buna Ziua Brasov.

Potrivit reprezentantilor companiei, se poarta discutii cu o companie indiana pentru reluarea productiei de tractoare.

"Este necesara o investitie de aproximativ 30 de milioane de euro, iar cum ei doresc sa fie majoritari in cadrul acestei companii, asteptam sa isi dea acordul de a investi aici", au mentionat reprezentantii Flavus Investitii SRL.

