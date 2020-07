5 ponturi prin care iti poti mari, vizual, curtea

Oricine isi doreste un colt de relaxare, insa, in cazul curtilor mici, amenajarea acestuia este imposibila, din cauza spatiului redus. Chiar si instalarea unei mese cu cateva scaune sau fotolii lejere ar ocupa prea mult loc, lasand senzatia de spatiu inghesuit. Pentru astfel de situatii, exista mobilier de gradina pliant, care se poate instala si strange cu usurinta, fiind extrem de practic. Confectionate din materiale usoare, piesele pot fi depozitate in garaj sau intr-o magazie, atunci cand nu sunt utilizate Plus ca, puncteaza si la capitolul estetic.Gardul imprejmuitor are un rol important in aceasta ecuatie. Atentie! Daca acesta va fi masiv si inalt, senzatia de spatiu restrans va fi si mai accentuata. Acest inconvenient este eliminat, daca vei construi un gard din plasa, care are doua avantaje majore. In primul rand, nu ocupa mult din terenul si asa destul de ingust si, in al doilea rand, are deschidere vizuala, creand astfel senzatia unui spatiu deschis, mai vast.Solutiile la care au apelat cei mai multi proprietari, care si-au construit un astfel de gard, sunt panourile de gard bordurat de la Mathaus.ro , confectionate din otel rezistent, ceea ce le ofera o durata de viata indelungata.Albul mareste, vizual, si confera luminozitate unui spatiu, asa ca este indicat sa te folosesti de acest truc atunci cand iti amenajezi curtea. In loc s-o pavezi cu beton sau dale, mai bine alege pietris alb, mult mai ieftin, dar si mai eficient, cand vine vorba de extinderea vizuala a curtii. Un alt avantaj este acela ca albul se asorteaza cu orice, asa ca vei avea la indemana o gama mai variata de culori in alegerea mobilierului si a altor accesorii pentru decorat curtea.Accesoriile si decoratiunile viu colorate sunt elemente care "sar in ochi", distragand atentia de la dimensiunea redusa a spatiului. De aceea, adauga cat mai multa culoare in curte, si nu te teme de un aspect prea pestrit. Pernutele de pe banci, felinarele din gradina, lampioanele si orice alt element decorativ pot fi foarte colorate. Pe langa efectul vizual, culorile vor inveseli atmosfera.Una dintre regulile principale, atunci cand vrei sa amenajezi un spatiu mic, este sa folosesti putine piese de mobilier, dar practice. Spre exemplu, un dulapior in care sa pastrezi diverse lucruri necesare prin curte poate fi inlocuit de o bancuta cu o lada dedesubt. Totodata, mobilierul de gradina trebuie sa fie unul minimalist, fara piese care nu sunt de maxima utilitate, care vor aglomera spatiul.Acestea sunt cele mai practice sfaturi, la care am putea adauga recomandarea de a apela cat mai mult la decoratiuni naturale, precum arbustii ornamentali si florile plantate in ghivece sau jardiniere.