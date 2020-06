GEMINA GROUP propune o alternativa la halele metalice clasice

Ziare.

Alegerea celei mai bune solutii tehnice pentru realizarea unei hale industriale are un impact major in activitatile ulterioare desfasurate in acel spatiu.Halele metalice clasice dezvoltate pentru diverse activitati industriale nu reprezinta singura solutie de pe piata, avand alternative ce insumeaza numeroase avantaje, atat la nivel tehnic, cat si din punct de vedere al sigurantei si al costurilor de executie si exploatare. hala industriala din beton , precum cele realizate de GEMINA Group, ofera companiilor beneficii certe inca din faza de constructie a structurii, datorita timpului mai redus cu pana la 40% fata de o constructie metalica, precum si a unui numar mai redus de elemente de montaj.Rezultatul este o structura cu o rezistenta seismica foarte ridicata, pretabila pentru orice zona din Romania si care asigura un nivel superior de rezistenta si la foc, coroziune sau impact, aspect esentiale pentru siguranta celor care desfasoara activitati in acel spatiu.Structurile si inchiderile oferite de GEMINA pentru hale industriale permit realizarea de deschideri de mari dimensiuni in arhitectura constructiei, fapt care permite beneficiarului sa optimizeze eficient spatiul disponibil, in comparatie cu structura unei hale metalice.Se pot obtine deschideri de 25 de metri si chiar mai mari, datorita solutiilor inovative utilizate.Beneficiile unei hale industriale nu vin doar din pretul de construire a structurii, ci mai ales din costurile de exploatare si durata de folosinta a acesteia. In cazul unei hale prefabricate din beton de la GEMINA Group, oricedevine o alegere mai avantajoasa decat o hala metalica.Caracteristicile duble de izolare termica ale unei structuri prefabricate din beton inseamna costuri mai mici cu 30 pana la 50% pentru gazul si electricitatea necesare climatizarii. Din punct de vedere al duratei de exploatare, solutiile GEMINA Group garanteaza costuri zero timp de 50 de ani pentru interventii de mentenanta sau de refacere a fatadelor.Chiar daca nu sunt cladiri de birouri, aceste hale prefabricate din beton sunt structuri arhitecturale moderne, echilibrate, care pot imbina simplitatea, soliditatea si eleganta clasica, integrandu-se armonios in zonele urbane sau semiurbane unde sunt amplasate de obicei.Cu o prezenta de peste 23 ani in Romana si peste zeci de hale industriale si constructii civile finalizate, GEMINA Group asigura designul, proiectarea, producerea si montajul tuturor elementelor prefabricate pentru fiecare proiect.