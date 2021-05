Castelul abandonat din Apuseni, cumparat de Hilton. Istoria de peste 80 de ani a constructiei uriase de la Zlatna FOTO VIDEO

Istoria constructiei abandonate din Apuseni

Castelul de la Zlatna a fost martor al perioadei de glorie a locului, legata de exploatarile de aur din zona, apoi a fost folosit ca scoala si tabara scolara, pentru ca in anii '80 sa fie oferit unei unitati militare. Celebritatea castelului este legata de faptul ca aici a fost filmata o parte importanta din filmul "Noi, cei din linia intai", film regizat de Sergiu Nicolaescu si in care au jucat Ion Besoiu, Colea Rautu, Valentin Uritescu si Stefan Iordache In timpul filmarilor, castelul a fost avariat serios, fiind, ulterior abandonat, iar dupa Revolutie a ajuns in prorietatea Consiliului Judetean Alba. A fost cumparat in 2004, in schimbul a aproximativ 400.000 de lei, de un om de afaceri italian cu scopul de a-l transforma in hotel, insa acesta a renuntat la proiect si l-a pus in vanzare. Proiectul prevedea amenajarea a 23 de apartamente cu restaurant si bucatarie la demisol.Primarul orasului Zlatna, Silviu Ponoran, a confirmat pentru ziarul local Unirea tranzactia in valoare de 260.000 de euro. Valoarea se vanzare a constructiei a scazut de-a lungul anilor de la 500.000 de euro, pana la mai putin de jumatate ca urmare a lipsei clientilor interesati de castelul urias aflat langa DN74 , Alba Iulia - Abrud. Tranzactia ar fi fost realizata prin intermediul unei case de avocatura din Cluj-Napoca. Viitoarea destinatie este, cel mai probabil, cea de hotel. In apropiere sunt fonduri de vanatoare importante, ceea ce ar justifica o investitie pentru amatorii de vanatoare.Castelul este asezat pe un teren de 8.800 de mp, are o suprafata construita de 1358 mp. Proprietarul italian a finantat o serie de lucrari de consolidare si reabilitare care a asigurat conservarea cladirii, dar va si usura misiunea viitorului proprietar: izolarea fundatiei, compartimentarea interioara, inlocuirea acoperisului si a sarpantei , inlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale.Castelul a fost construit intre 1936 si 1939 de catre Ion Gigurtu, fiul Olgai Gigurtu (fiica fratelui lui Nicolae Balcescu si a nepoatei pictorului Theodor Aman), fost inginer roman si om politic de extrema dreapta, pro-german. In iulie 1937, este nominalizat din partea Ministerului Industriei si Comertului ca specialist in Consiliul Superior Economic.In 1940 seful statului l-a desemnat in functia de prim-ministru pe Ion Gigurtu, functie pe care a detinut-o pana pe 4 septembrie 1940 cand a predat sefia guvernului generalului Ion Antonescu. Viata acestuia nu a fost usoara, in anii care au urmat fiind arestat si eliberat de mai multe ori. In noaptea de 5/6 mai 1950 este arestat si inchis la penitenciarul din Sighet impreuna cu ceilalti fosti demnitari din perioada interbelica, dar si cu sotia sa. Ion Gigurtu a decedat pe 24 noiembrie 1959 la penitenciarul din Ramnicu Sarat, avand varsta de 73 de ani.Binecunoscut om de afaceri, acesta a fost si director general al societatii "Mica", specializata in extragerea de aur si alte metale pretioase. Castelul a fost initial folosit ca resedinta de vara a familiei si ca sediu administrativ pentru societatea miniera.